Codex'in Computer Use özelliği Windows'a geldi; böylece ChatGPT'nin mobil uygulaması üzerinden bilgisayarı uzaktan yönetmek mümkün oldu. Daha önce yalnızca Mac tarafında sunulan bu yetenek, artık çok daha geniş bir kitlenin erişimine açıldı.

Codex'in Computer Use özelliği Windows'ta ne yapıyor?

OpenAI, nisan ayında Codex'in Mac uygulamasına eklediği Computer Use özelliğini sonunda Windows için de erişime açtı. Bu altyapı sayesinde Codex, Windows yüklü bilgisayarları doğrudan kontrol edebiliyor.

Verilen komutlar, cihazda kurulu diğer uygulamalarla entegre çalışarak yerine getiriliyor. Yani araç sadece kod yazmakla kalmıyor, bilgisayardaki farklı programları da kullanarak görevleri tamamlayabiliyor. Bu da karmaşık işlerin otomatikleştirilmesinin önünü açıyor.

Codex telefondan nasıl kontrol ediliyor?

Özelliğin en pratik yanı, mobil entegrasyonu. Gerekli eşleştirme adımları tamamlandığında, Codex'in yaptığı işlemler iOS ve Android cihazlardan uzaktan izlenebiliyor.

Kullanıcılar ChatGPT'nin mobil uygulaması üzerinden bilgisayarlarındaki Codex'e yeni görevler verebiliyor. Devam eden işlemlere müdahale etmek ya da yönlendirme yapmak da aynı şekilde telefondan mümkün. Böylece bilgisayar başında olunmasa bile süreç kesintisiz biçimde yönetilebiliyor.

Codex'in yeni özelliği kimlere fayda sağlayacak?

OpenAI'nin açıklamasına göre Windows desteği, kullanıcıların hareket halindeyken bile iş akışlarını denetleyebilmesini hedefliyor. Bilgisayar başında olunmayan anlarda görevleri gözden geçirmek ve yönetmek artık kolaylaşıyor.

Özellikle aynı anda birden fazla işi yürüten kullanıcılar için bu entegrasyon ciddi bir kolaylık sunuyor. Mobil uygulamadan verilen komutların bilgisayardaki programlarla uyumlu çalışması, zaman tasarrufu sağlıyor. Codex'in Windows üzerinde doğrudan işlem yapabilmesi, geliştiricilerin masaüstünde harcadığı vakti daha verimli kullanmasına yardımcı oluyor. Uzun süren derleme ya da test işlemleri sırasında kullanıcı başka işlerle ilgilenebiliyor, gelişmeleri ise telefonundan takip edebiliyor. Bu hamle, OpenAI ile Anthropic'in benzer uzaktan kontrol araçlarında giderek kızışan rekabetin de bir parçası olarak görülüyor.