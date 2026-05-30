Son Mühür- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nın hemen ardından büyük bir inceleme dalgası başlatmaya hazırlanıyor. İddianın sahibi, dosyaların perde arkasını yakından takip eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci. Eğer bu iddialar gerçeğe dönüşürse, bazı EYT'lilerin emeklilik hayali kabusa dönebilir. Hatta ödenen maaşların faiziyle geri istenmesi bile gündemde.

İşte milyonların merak ettiği kritik incelemenin detayları.

18 yaşından önce iyi niyetle yapılmış olsa bile iptal edilebilir

SGK'nın radarına giren kitle oldukça spesifik. Kurum, geçmişte anne veya babasının şahıs işletmesinde sigortalı gösterilen kişilerin dosyalarını tek tek inceleyecek. 18 yaşından önce yapılan bu hamleler, bugün emekliliğin iptaline yol açabilir.

Denetimlerin yasal dayanağı ise uzak bir tarihe, SGK'nın 2013/11 sayılı genelgesine dayanıyor. Müfettişler, bu genelgeye dayanarak anne ya da babanın yanında geçen sigortalılık sürelerini hizmet dökümünden silebilir. Gün sayısı kritik sınırın altına düşen vatandaşın ise emeklilik işlemi anında iptal edilecek.

Tek bir gün bile dengeleri değiştirebilir. Risk kapıda.

Şirket ortakları rahat bir nefes alabilir

Peki, anne babasının yanında çalışan herkes aynı tehditle mi karşı karşıya? Neyse ki hayır. Burada çok ince bir hukuki çizgi var.

İnceleme dalgası yalnızca "şahıs işletmelerini" kapsıyor. Yani geçmişte ebeveyninizin bakkalında, terzisinde veya küçük atölyesinde sigortalı göründüyseniz dosyanız risk grubunda demektir. Ancak anne veya babanızın iş yeri bir limited ya da anonim şirket statüsündeyse korkmanıza gerek yok. Kurum, bu tür kurumsal şirket yapılarını inceleme kapsamının dışında tutuyor.

Ödenen maaşlar ve ikramiyeler faizle geri istenecek

Madalyonun en can yakıcı kısmı ise iptal işlemlerinden sonra başlayacak. SGK, şartları taşımadığı gerekçesiyle emekliliğini iptal ettiği kişilere "Yersiz ödeme yaptık" diyecek.

Bu durum, devletin o güne kadar vatandaşa ödediği tüm emekli maaşlarını ve bayram ikramiyelerini resmi olarak geri talep etmesi anlamına geliyor. Üstelik kurum bu parayı sadece ana para olarak istemeyecek, üzerine yasal faiz deletecek. Ortaya çıkacak faturalar şimdiden pek çok kişiyi kara kara düşündürüyor.

Sosyal güvenlik kulisleri bu iddiayla çalkalanırken, gözler SGK yönetimine çevrildi. Milyonlarca emeklinin kulağı şimdi Ankara'dan gelecek bir resmi açıklamada.