Türk Kızılay, 2026 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin tüm hazırlıklarını tamamlayarak ücret tarifesini duyurdu. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere organize edilen süreçte, dijital kanalların etkin kullanımı ve bütçeleri zorlamayacak ödeme kolaylıkları ön plana çıkıyor. Vatandaşlar, Kızılay kurban bağışı fiyatları ne kadar, taksitli kurban bağışı nasıl yapılır gibi sorgularla işlemlerini hatasız gerçekleştirmek istiyor. İşte yurt içi ve yurt dışı vekalet fiyatları...

2026 KIZILAY KURBAN BAĞIŞI FİYATLARI NE KADAR?

Türk Kızılay’ın bu yıl için belirlediği vekaletle kurban bağışı bedelleri, kesimin yapılacağı bölgeye ve kurbana göre değişiyor. Kızılay güncel kurban bağış tarifesi şu şekilde:

Yurt İçi Kurban Bağışı Bedeli: 17.250 TL

Filistin ve Gazze Kurban Bağışı Bedeli: 17.250 TL

Yurt Dışı Kurban Bağışı Bedeli: 6.350 TL

Yurt İçi Adak, Akika ve Şükür Kurbanı: 17.250 TL

Yurt Dışı Adak, Akika ve Şükür Kurbanı: 6.350 TL

Açıklanan bu ücretler; kurbanlık vasfına uygun hayvanların seçimi, kesimi, etlerin işlenmesi, paketlenmesi ve nihai olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar olan tüm operasyonel süreci kapsıyor. Yurt içinde kesilen kurbanların etleri hijyenik koşullarda konserve haline getirilerek yıl boyunca dağıtılırken, yurt dışındaki etler ise öncelikli kriz bölgelerinde taze et olarak pay ediliyor.

KIZILAY VEKALETLE KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kurban vekaletini Türk Kızılay'a devretmek isteyen bağışçılar için hem dijital hem de fiziksel ortamda kolay erişilebilir kanallar sunuluyor. İbadetlerini bu kurum aracılığıyla eda edecek olanlar şu yöntemleri kullanabiliyor:

Türk Kızılay resmi internet sitesi üzerinden online bağış,

Kızılay Mobil uygulaması,

Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet bankacılığı veya ATM'leri,

Ülke genelindeki Kızılay şubeleri.

Ödeme ekranında ya da makbuz kesimi esnasında vekalet onayı dijital olarak sisteme kaydediliyor ve ayrıca yazılı veya sözlü bir fiziki işlem yapılması gerekmiyor. Yürütülen tüm bu operasyonlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurban ibadetine ilişkin dini hükümleri ve esasları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. İslami usullere uygun olarak kesimi tamamlanan kurbanlar hakkında bağışçılara SMS ve video yoluyla anlık bilgilendirme yapılıyor.

KIZILAY KURBAN BAĞIŞINDA TAKSİT SEÇENEKLERİ NELER?

Maddi durumu tek seferde toplu ödeme yapmaya elvermeyen vatandaşlar için Türk Kızılay bu yıl da kredi kartına taksit imkanı sağlıyor. Anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanan bağışçılar, kurban bedellerini 2 ila 4 taksit arasında bölerek ödeyebiliyor. Taksitli ödeme seçeneği seçilip onaylandığı anda, kurban vekaleti otomatik olarak sisteme işleniyor ve resmi bağış süreci başlatılıyor.

DİJİTAL BAĞIŞ SİSTEMİ GÜVENLİ Mİ?

Türk Kızılay, bağışçı güvenliğini ve sürecin izlenebilirliğini artırmak adına tamamen yenilenmiş bir dijital altyapı kullanıyor. Şifreli veri koruma sistemleri sayesinde bağışçıların kişisel ve banka bilgileri en üst düzeyde korunuyor. Dijital ortamda kayıt altına alınan vekaletlerin ardından, kurbanın hangi aşamada olduğu, kesim anı ve sonrasındaki dağıtım süreçleri düzenli bildirim ağları ile şeffaf bir şekilde takip edilebiliyor.