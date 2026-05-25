Son Mühür- CHP merkezli siyasi tartılmaların gölgesinde sıkıntılı bir haftayı geride bırakan Borsa İstanbul, haftayı de yüzde 3.89'luk değer kaybıyla kapatmıştı.

Mutlak butlan kararının açıklanmasının ardından BIST 100 endeksi yüzde 6'yı aşan kayıplarını, bir gün sonrasında yukarı yönlü hareketlenerek bir nebze giderse de, endeks haftayı 13.808 puandan kapatabilmişti.

Endeks, Kurban Bayramı tatili nedeniyle toplamda sadece 1.5 gün açık kalacağı haftanın ilk iş gününe yüzde 0.59'luk yükselişle 13.889 puandan giriş yaptı.

Asya'da pozitif hava var...



İran merkezli savaşın biteceğine ve Hürmüz Boğazı'nda krizin sona ereceğine yönelik umutların tazelenmesi Asya borsalarında yükselişe neden oldu.

Japonya'da Nıkkei endeksi yüzde 2.77'lük yükselişle 65 bin puan barajının üzerine çıktı.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.555 dolardan,

gram altın 6.693 liradan,

gümüş 77.51 dolardan,

Şubat ayından bu yana sadece Orta Doğu'nun değil dünyanın enerji kriziyle boğuşmasına neden olan süreçte Brent petrol 120 dolar sınırına dayanmıştı.

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanma ihtimalinin güçlenmesinin ardından yeniden 100 doların altına inen Brent petrol, yüzde 6'ya varan düşüşle 98.16 dolardan,

Bitcoin 77.274 dolardan alıcı buluyor.

