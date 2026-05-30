Orta Doğu’da yaşanan gerilim ve küresel pazarlardaki zorlu sürece rağmen New York borsası bu haftayı yükselişle kapattı. Dow Jones endeksi kapanışta yüzde 0,72 arttı ve 51 bin 032,46 puana ulaştı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,22 artışla 7.580,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kazançla 26.972,62 puana ulaştı. Üç endeks de kapanışta kendi rekorlarını tazeleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Haberlerin etkisi büyük

Amerika ve İran arasında gerişimi sona erdireceği ifade edilen ‘mutabakat’ haberleri risk artırsa da pay piyasalarda pozitif yönde ilerledi. Axios’un önceki günkü paylaştığı bilgilerde, ABD ve İranlı müzakere heyetinin ateşkesin uzatılması ve nükleer programının başlatılması kapsamında 60 günlük mutabakata vardığı ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın ise buna henüz onay vermedi ifade edilmişti. Başkan Trump ise yaptığı açıklamada İran’a Hürmüz Boğazı ile ilgili tutumundan derhal vazgeçmesi için çağrı yapmıştı.

Bahsi geçen mutabakat metninin imzalanması durumunda Hürmüz Boğazı’nda bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin harekete geçeceği ifade edilen bilgilerde, ABD’nin de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasının böylelikle sona ereceğinin altı çizilmişti.

Brent Petrol üzerinde anında etki

Küresel dünyada merakla izlenen anlaşma beklentilerinin enerji arzındaki gerginliği yatıştırması sonrası Brent petrolün vadeli varil fiyatı 29 Mayıs 2026’da TSİ 23.10 itibarıyla yaklaşık yüzde 2 azalarak 91,99 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1'den fazla düşüşle 87,88 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de mal ticareti açığı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 82,4 milyar dolara indi.