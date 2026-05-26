Son Mühür- Kurban Bayramı tatili nedeniyle yarım gün işlem görecek olan Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününde pozitif bir tablo sergilemişti.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 13.890,91 puandan tamamladı.

Endeks, saat 12.40'da kapanacağı yarım günlük işlem gününe yüzde 0.08'lik yükselişle 13.902 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 seviyelerinin direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar tedirgin...



İran merkezli savaşın sona ereceği umuduyla pozitif bir sürece giren küresel piyasalar İran'dan gelen saldırı haberiyle endişelendi.

Yüzde 7'ye varan düşüş yaşayan Brent petrol yeniden yüzde 2'yi aşan bir yükselişe sahne oldu.

Asya borsalarında Güney Kore'de keyiflerin yerinde olduğu bir gün yaşandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 geriledi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



4.534 dolardan, gram altın 6.692 liradan

gümüş 76.63 dolardan,

100 doların altına hızlı düşüşün ardından yüzde 2 civarında yükselen Brent petrol 98.23 dolardan,

Bitcoin 76.790 dolardan alıcı buluyor.

