Az önce deprem nerede oldu sorusu, akşam saatlerinde arama motorlarında yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son listede merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri sürekli güncelleniyor.

Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

30 Mayıs 2026 Cumartesi günü ülkenin pek çok noktasında düşük ve orta şiddette sarsıntılar kaydedildi. Akşam saatlerine ait son verilere bakıldığında, çoğunluğu küçük ölçekli olmak üzere çok sayıda deprem meydana geldi.

Son sarsıntılar arasında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 20.46'da olan 1.0 büyüklüğündeki deprem yer aldı. Aynı dilimde Adıyaman'ın Sincik ve Balıkesir'in Sındırgı ilçelerinde de hafif sarsıntılar ölçüldü. Günün en belirgin hareketi ise sabah 06.54'te Ege Denizi açıklarında kaydedilen 3.9 büyüklüğündeki deprem oldu.

30 Mayıs son depremler listesinde hangi iller var?

Gün içinde sismik hareketlilik geniş bir alana yayıldı. Listeye giren illerin çoğunda büyüklükler 1 ile 3 arasında seyretti. İşte öne çıkan bazı kayıtlar:

İl / Bölge İlçe / Konum Büyüklük Kahramanmaraş Göksun 1.0 Ege Denizi Açıklar 3.9 Adıyaman Sincik Düşük Balıkesir Sındırgı Düşük

Bunların yanı sıra Malatya, Bingöl, Elazığ, Manisa, Denizli, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Çanakkale, Erzincan, Muğla ve Kars çevresinde de çeşitli büyüklüklerde depremler kayda geçti.

Son depremler nereden takip edilir?

Vatandaşlar bulundukları bölgedeki sarsıntıları anlık olarak izleyebiliyor. Bunun için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet siteleri en güvenilir kaynak konumunda.

Uzmanlar, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki hareketliliğin düzenli biçimde izlendiğini belirtiyor. Son deprem listeleri gün boyu sürekli yenilendiği için, en doğru bilgiye resmi kanallardan ulaşmak büyük önem taşıyor. Küçük ölçekli sarsıntıların çokluğu da bölgedeki fay hatlarının aktif olduğunu gösteriyor.