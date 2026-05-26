Akaryakıt fiyatlarında uzun süredir devam eden yukarı yönlü hareket, Brent petrol fiyatlarının 100 dolar sınırının altına gerilemesiyle tersine döndü. Bayram tatilinde memleketlerine ya da tatile gitmek üzere yola çıkacak olan vatandaşlar, güncel akaryakıt fiyatları listesini yakından takip ediyor. Pompa fiyatlarına yansıyacak yeni indirim oranları netleşirken, sürücüler "Bu gece motorine indirim var mı?" ve "27 Mayıs güncel benzin fiyatları ne kadar oldu?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte bayramın birinci günü geçerli olacak yeni fiyat listesi.

27 MAYIS KURBAN BAYRAMI'NDA AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

ABD Başkanı Trump’tan gelen olumlu barış mesajları ve İran ile yürütülen ateşkes görüşmeleri, brent petrol fiyatlarını 120 dolar seviyesinden 85 dolara kadar çekti. Yaşanan bu küresel düşüşün ardından, benzin grubu için 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak büyük bir indirim kararı alındı. Yapılan hesaplamalara göre benzin grubunda normalde 3,27 liralık bir düşüş gerçekleşti. Ancak uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirimin 82 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Benzin fiyatlarında yaşanan bu sevindirici gelişmenin ardından gözler dizel araç sahiplerine çevrildi. Güncel piyasa verilerine göre, motorin (mazot) grubunda henüz bir fiyat değişikliği ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Yetkililer, brent petrol fiyatlarındaki düşüş grafiğinin bu şekilde seyretmeye devam etmesi durumunda, önümüzdeki günlerde motorin fiyatlarında da aşağı yönlü bir revizyon yapılabileceğini belirtiyor.

İNDİRİM SONRASI BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 82 kuruşluk indirimin ardından benzin litre fiyatlarının İstanbul'da 64,28 TL'ye, Ankara'da 65,26 TL'ye, İzmir'de 65,54 TL'ye ve Doğu illerinde ise 66,89 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

İndirim öncesi şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyat listesi ise şu şekilde uygulanıyor:

Güncel Benzin Fiyatları:

İstanbul (Anadolu): 64,95 TL

İstanbul (Avrupa): 65,10 TL

Ankara: 66,05 TL

İzmir: 66,34 TL

Güncel Motorin Fiyatları:

İstanbul (Anadolu): 66,89 TL

İstanbul (Avrupa): 67,01 TL

Ankara: 68,13 TL

İzmir: 68,41 TL