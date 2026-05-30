Meta akıllı gözlük serisini genişletiyor; üstelik bu sefer tek bir modelle değil, dört ayrı cihazla. Sızdırılan şirket içi bilgiler, 2026 yılı bitmeden bütün bu modellerin kullanıcıyla buluşacağını gösteriyor. Yanına bir de yapay zeka kolyesi ekleniyor.

Meta akıllı gözlük serisine kaç yeni model ekleniyor?

Şirketin giyilebilir teknolojiler biriminden sorumlu başkan yardımcısı Alex Himel'in yazışmalarına dayanan iddialara göre, takvim oldukça dolu. Plana göre 2026 içinde tam dört farklı akıllı gözlük modeli satışa sunulacak.

Meta, bu hamlede yalnız ilerlemiyor. Ray-Ban ve Oakley ile kurduğu başarılı ortaklıkları daha da büyütmeyi hedefliyor. Yani yeni modellerin bu iki köklü markanın çerçeveleri üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Böylece şirket, hem teknoloji hem de tasarım tarafında iddiasını sürdürmeye çalışıyor.

Meta'nın yapay zeka kolyesi ne işe yarayacak?

Gözlüklerin yanında dikkat çeken bir diğer ürün ise boyna takılabilen yapay zeka kolyesi. Meta, bu cihazın testlerine başladı. Projenin temelinde geçen yıl satın alınan Limitless girişimi yatıyor.

Aralık 2025'te bünyeye katılan Limitless, sesli görüşmeleri kaydedip yazıya döken ve yapay zeka desteğiyle bu konuşmalardan özet çıkaran bir teknolojiye sahip. Meta bu altyapıyı kendi ekosistemine taşıyarak, kurumsal kullanıcılara yönelik yeni abonelik servisleri de planlıyor. Kısacası kolye, sadece bir aksesuar değil, ciddi bir yazılım hedefinin parçası.

Meta neden giyilebilir teknolojiye bu kadar yükleniyor?

Bu agresif stratejinin arkasında finansal bir gerekçe var. Şirketin Reality Labs bölümü uzun süredir devasa zararlar yazıyor; Meta da bu açığı kapatmanın yolunu giyilebilir cihazlarda arıyor.

Mark Zuckerberg, yatırımcılara yaptığı açıklamalarda durumun farkında olduklarını dile getiriyor. CEO, odağı tamamen akıllı gözlüklere ve yeni nesil giyilebilir teknolojilere kaydırarak zararları kademeli biçimde azaltmayı planlıyor. Bu yüzden yapay zeka kolyesi ve genişleyen gözlük serisi, hem Zuckerberg'in süper zeka vizyonunun hem de toparlanma planının en görünür yüzü olarak öne çıkıyor. Rekabetin Apple, Samsung ve Google ile giderek kızışması da Meta'yı bu alanda daha hızlı davranmaya itiyor.