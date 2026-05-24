Son Mühür- Kurban bayramı tatili öncesi yatay bir seyir izlemesi beklenen BIST 100 endeksi, tarihinin en sert düşüşlerinden birine CHP'yle ilgili mutlak butlan kararı sonrasında tanık oldu.

Tek işlem gününde yüzde 6'yı aşan bir düşüşe sahne olan endeks ertesi gün gelen alışlarla kayıplarını bir kısmını telafi etmeyi başardı.

Yılbaşından bu yana yüzde 22.61 oranında değer kazanan BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta yüzde 3.89'luk kaybıyla öne çıkan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde emeklilik fonları yüzde 3.66, yatırım fonları ise yüzde 3.24'lük kaybıyla Borsa İstanbul'un hemen ardından sıralandı.

Geçtiğimiz hafta dolar/TL yüzde 0,43 değer kazandı, altının gram fiyatı ve avro/TL yatay seyretti.



Tek kazandıran para piyasası fonları...



Yatırım fonları arasında tek kazandıran yüzde 0,69 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yatay seyirle 6 bin 632 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı da önceki haftanın hemen üzerinde 44 bin 684 lira oldu.

Geçen hafta sonu 11 bin 106 lira olan çeyrek altının satış fiyatı önceki haftanın hemen üzerinde 11 bin 109 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 artarak 45,7390 lira olurken, avro haftayı yatay seyirle 53,0340 liradan tamamladı.