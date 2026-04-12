Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bölgedeki hayvancılık çıkmazını yerinde incelemek üzere süt üreticisi Arif Arıgümüş ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede, küçük ölçekli işletmelerin hızla sektörden çekildiği ve maliyetleri karşılayamayan çiftçilerin çaresiz kaldığı tespit edildi.

MİLYONLUK YATIRIMLAR BİLE KEPENK İNDİRİYOR

Kendi yemini üretemeyen üreticiler için hayvancılık sürdürülemez bir noktaya ulaştı. Bölgede 10 büyükbaş hayvana sahip olan birçok küçük işletme faaliyetlerini tamamen durdurdu. Daha çarpıcı olan detay ise 300 bin dolarlık dev yatırımların dahi zarar ederek sektörden çekilmek zorunda kalması oldu.

İşletmesinde 30 sağmal inek bulunan Arif Arıgümüş, süt fiyatlarındaki artışın yem fiyatlarındaki yükselişi yakalayamadığını belirtti. Arıgümüş, aradaki makasın üretici aleyhine açıldığını ve kazancın tamamen eridiğini kaydetti.

YEMİN ÇUVALI BİN LİRAYI AŞTI

Mera imkanı bulunmayan ve hayvanlarını yıl boyu kapalı ortamda beslemek zorunda kalan Niğdeli üreticilerin temel sorunu tırmanan girdi maliyetleri. Sadece 50 kilogramlık süt yemi çuvalının fiyatı bin 50 lira seviyesine ulaştı.

İşletmelerin günlük hayvan başı maliyeti 300 lirayı buluyor. Ton bazında hesaplandığında pancar küspesi 7 bin, arpa 10 bin 500 ve yonca 14 bin liradan satılıyor. Çiftçiler, sütün fiyatı arttığı an yem fiyatlarının da aynı oranda yükselmesinden şikayetçi.

VETERİNER MASRAFLARI VE FAİZ YÜKÜ BÜYÜYOR

Ahırlardaki yangın sadece yem fiyatlarıyla sınırlı kalmıyor. Şap gibi hastalıkların engellenmesi için yapılan rutin aşılar ve veteriner masrafları ciddi bir külfete dönüştü. İşletmelere yapılan tek bir veteriner ziyareti 2 bin 500 liradan fiyatlandırılıyor.

Artan giderleri karşılamak için banka kredilerine yönelen üreticiler, yüzde 50'yi aşan faiz oranlarıyla karşı karşıya kalıyor. Birçok çiftçi, mevcut borcunu kapatmak için farklı bankalardan yeni krediler çekerek borç sarmalı içinde çarkı döndürmeye çalışıyor.

SÜT İNEKLERİ KESİME GİDİYOR

Üretimden kopuşun en tehlikeli sonucu ise sahadaki hayvan varlığının doğrudan azalması. Milletvekili Gürer, ağır maliyetler karşısında zarar eden çiftçilerin süt ineklerini kesime göndermeye başladığına dikkat çekti.

Üreticinin ayakta kalabilmesi için çiğ süt fiyatının litrede en az 30 lira olması talep ediliyor. Sektör temsilcileri, hayvancılığın bitmemesi ve kalıcı bir çözüm sağlanması için devletin yem maliyetlerinin yüzde 50'sini sübvanse etmesini bekliyor.