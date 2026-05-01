Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Emek ve teknolojinin harmanlandığı Ödemiş 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Sektörün nabzını tutan dev etkinlik yalnızca bir sergi yeri değil aynı zamanda tarımın yarınlarının inşa edilmesine zemin sunuyor. 3 Mayıs’a kadar sürecek olan fuar, çiftçiden yatırımcıya kadar herkesi aynı çatı altında topluyor.

Ödemiş’te fuar şenliklerle başladı

Ödemiş Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Ticaret Odası’nın katkılarıyla hayata geçen fuar, açılış gününde renkli anlara sahne oldu.

Belediye bandosunun coşkulu marşları ve zeybek ekibinin oyunlarıyla başlayan törene, yerel protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Stantlarda yer alan son teknoloji tarım aletleri ve dijital üretim çözümleri, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

"Artık tarım sezgiyle değil veriyle büyüyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, açılışta gerçekleştirdiği konuşmada yenilikçi tarım anlayışının artık rakamlar ve bilimle ilerlemesi gerektiğinin altını çizerek,

“İzmir, tarımda yalnızca üretim hacmiyle değil; çeşitlilik, kalite ve ihracat gücüyle de stratejik bir merkezdir. Ödemiş ise verimli ovaları, yem üretimi ve hayvancılık kapasitesiyle bu yapının kritik bir parçasıdır. Ancak suya bağımlılık, erozyon, yetersiz meralar ve yaşlanan kırsal nüfus gibi sorunlar da büyüktür.

Bu nedenle İzmir Tarım Master Planı; sürdürülebilir üretim, gıda arzı ve teknolojinin entegrasyonuna odaklanmaktadır. Artık tarım sezgiyle değil, veriyle büyüyor; fuar da bu dönüşümün önemli bir buluşma noktasıdır.” dedi.

"Ödemiş tarım merkezlerinden biridir"

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ise yerin sahip olduğu olanakların teknolojiyle güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek,

“Ödemiş, Küçük Menderes Havzası’nın bereketli topraklarında; ürün çeşitliliği, süs bitkileri ve fidancılık kapasitesi ile güçlü hayvancılık altyapısıyla ülkemizin önde gelen tarım merkezlerinden biridir.

Günümüzde tarım, geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek teknolojiyle bütünleşmektedir. İklim değişikliği, artan gıda ihtiyacı ve sınırlı su kaynakları; daha verimli, planlı ve sürdürülebilir üretimi zorunlu kılmaktadır.

Bu kapsamda sulama verimliliğinin artırılması ve üretim deseninin doğru şekillendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Fuar kapsamında sergilenen modern makineler ve yenilikçi teknolojiler; verimliliği artırma, maliyetleri düşürme ve rekabet gücünü yükseltme açısından önemli fırsatlar sunmaktadır.

Amaç, tarımsal birikimi koruyarak teknolojiyi doğru şekilde entegre etmek ve üretimi daha ileri taşımaktır. Bu fuarın da üreticilere yeni ufuklar açarak tarımın geleceğine katkı sağlamasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"İnanıyoruz ki insan doğduğu yerde doymalı"

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, konuşmasında ilçenin hayvancılıkta ilerlediği yolu ve altyapı ihtiyaçlarından bahsederek,

“Ödemiş, özellikle hayvancılıkta yaşadığı dönüşümle Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kişi başına düşen büyükbaş hayvan sayısı, ilçenin güçlü bir üretim üssü olduğunu açıkça göstermektedir.

Günümüzde üretmek kadar, üretileni doğru, hızlı ve ekonomik şekilde pazara ulaştırmak da büyük önem taşımaktadır.

Yüksek miktarda süt ve tarım ürünü üreten ilçede ulaşım altyapısındaki eksiklikler zaman kaybı ve maliyet artışına yol açmaktadır. Özellikle süt gibi zamanla yarışan ürünlerde hızlı erişim, kaliteyi ve geliri doğrudan belirlemektedir.

Bu nedenle ulaşım ağlarının güçlendirilmesi, üreticinin önünü açacak en kritik adımlardan biridir. Yerel yönetimler olarak sorumluluğumuzu yerine getirirken, merkezi idarenin desteği de büyük önem taşımaktadır.

Çünkü inanıyoruz ki insan doğduğu yerde doymalı; Ödemiş’in gençleri kendi toprağında üretip emeğinin karşılığını almalıdır. Tarım, yalnızca bir geçim kaynağı değil, geleceğimizin teminatıdır.” mesajını verdi.

"Kurulacak her temas Ödemiş’in tarımsal geleceğine katkı sağlayacak"

Fuarın yalnızca bir tanıtım alanı değil, aynı zamanda yeni iş kapıları açan bir ticaret merkezi olduğunun altını çizen Ödemiş Ticaret Odası Başkanı İbrahim Surav ise şu ifadeleri kullandı,

“Küçük Menderes Havzası’nın üretim gücünü her yıl artıran ilçemizde bu fuarın, artık yalnızca bir sergi değil; sektörün buluştuğu ve iş birliklerinin doğduğu önemli bir platform haline gelmesi gurur vericidir. Bu etkinlik; üreticileri, yatırımcıları ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek yeni fırsatlar sunmaktadır.

Günümüzde tarımda verimlilik, sürdürülebilirlik ve teknolojik dönüşüm büyük önem taşırken; fuar, akıllı tarım uygulamalarından modern makinelere ve yenilikçi çözümlere kadar üreticilere yol göstermektedir.

Burada kurulacak her temas ve paylaşılacak her bilginin, hem Ödemiş’in hem de ülkemizin tarımsal geleceğine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Buzağılar 3 Mayıs Pazar günü yarışacak

Fuarın en çok merak edilen etkinliklerinden biri olan "Geleneksel Buzağı Güzellik Yarışması", 3 Mayıs Pazar günü izleyicilerle bir araya gelecek.

Minik buzağıların yarışacağı organizasyonda, hem eğlence hem de profesyonel bir değerlendirme bir arada olacak.