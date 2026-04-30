Denizli’nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü, baharın etkisini hissettirmesiyle birlikte yeniden ziyaretçi almaya başladı. Mayıs ayının gelmesiyle açan nilüfer çiçekleri, gölün yüzeyini adeta bir tabloya çevirdi. Sakin görüntüsüyle dikkat çeken göl, son günlerde özellikle doğa meraklılarının rotasına girdi.

Göl çevresine gelenler önce manzaraya doyuyor, sonra tekne turuna çıkıyor. Çünkü asıl deneyim suyun üzerinde başlıyor.

Sabah saatleri önemli

Nilüferlerin en belirgin özelliği sabah açıp öğleye doğru kapanmaları olduğu için ziyaret saati buna göre ayarlanıyor. Bölgeye gelenler genelde erken saatleri tercih ediyor. Öğlene kalındığında ise aynı görüntüyü yakalamak pek mümkün olmuyor.

Tekne turlarıyla gölün kalbine

Ziyaretçiler, göl kıyısından hareket eden teknelerle yaklaşık bir saat süren enfes bir yolculuğa çıkıyor. Sazlıkların arasında ilerleyen bu turlar, nilüferlerin tam ortasına kadar ulaşıyor. Kuş sesleri de bu yolculuğa eşlik ediyor. Özellikle fotoğraf çekmeyi sevenler için oldukça cazip bir albenisi var.

Tayland’daki göllere benzetiliyor

Işıklı Gölü, son yıllarda sık sık yurt dışındaki benzer doğa alanlarıyla karşılaştırılıyor. Nilüfer yoğunluğu nedeniyle Tayland’daki göllerle benzerlik kuruluyor. Bu benzetme de bölgeye olan ilgiyi artırıyor.

Sadece turizm değil, ekolojik değer de taşıyor

Göl, yalnızca görsel bir güzellik sunmuyor. Aynı zamanda önemli bir doğal yaşam alanı olma özelliğinde. Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunması da bunun en önemli göstergelerinden.

Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan alan, ekosistem açısından dikkat çekici bir zenginlik barındırıyor.

İlgi her geçen yıl artıyor

Son yıllarda doğa turizmine olan ilginin yükselmesi, Işıklı Gölü’nü daha görünür hale getirdi. Özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bölgenin bilinirliğini artırdı.

İzmir'den ulaşım

İzmir’den Işıklı Gölü’ne ulaşım en pratik şekilde özel araçla sağlanıyor; İzmir’den Aydın Otoyolu üzerinden Denizli’ye, ardından Çivril yönüne ilerleyerek yaklaşık 3,5–4 saatlik bir yolculukla göle ulaşılabiliyor. Toplu taşıma tercih edenler ise önce Denizli Otogarı’na otobüsle gidip buradan Çivril minibüslerine aktarma yaparak bölgeye ulaşabiliyor, son kısım için kısa bir taksi yolculuğu gerekebiliyor. Nilüfer çiçekleri sabah saatlerinde açıp öğleye doğru kapandığı için ziyaretin erken saatlerde planlanması öneriliyor.