SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Karabağlar Belediyesi’nde sular durulmuyor. Son Mühür’ün, Yapı Kontrol Müdürü Umut Akbal’ın SAMPAŞ Holding’deki 10 yıllık yöneticilik geçmişini deşifre etmesinin ardından gelen “LinkedIn hesabı silme” hamlesi, AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu’nun belgelerle ortaya koyduğu “29 milyonluk naylon fatura” ve “4,5 milyonluk maket” iddiaları karşısında belediye yetkilileri sessizliğini koruyor. Belediye Başkanı Helil Kınay yönetiminin iddialar ve suçlamalara karşı büründüğü sessizlik, kamuoyundaki soru işaretlerini derinleştiriyor.

Eski Yönetici Yeni Müdür:'Umut Akbal'

Her şey, Karabağlar Belediyesi’nde Kentsel Dönüşüm ve Yapı Kontrol süreçlerinin en kilit ismi Umut Akbal’ın geçmişinin mercek altına alınmasıyla başladı. Umut Akbal, belediyede müdürlük koltuğuna oturmadan önce, kentsel dönüşüm projesine talip olan SAMPAŞ Holding bünyesinde 10 yıl üst düzey yönetici olarak görev yaptığı ortaya çıkmıştı. Bir bürokratın, daha önce profesyonel bağının bulunduğu bir holdinge, belediye adına milyonluk işler vermesi ve bu ödemelere onay makamı olarak imza atması "etik" ve "liyakat" tartışmalarını da gündeme taşıdı.

Linkedin Özgeçmişini Sildi

Son Mühür, belediyenin kentsel dönüşüm ihalelerini ve fatura trafiğini yöneten Akbal’ın, SAMPAŞ Holding’de 10 yıl boyunca üst düzey yöneticilik yaptığını ortaya çıkarmıası siyaset gündeminde şok yaratmıştı.Haberin yayınlanmasının ardından Umut Akbal’ın ilk hamlesi, geçmişini gizlemek adına LinkedIn hesabını apar topar silmek oldu. Ancak dijital ayak izleri ve Son Mühür’ün ısrarlı takibi, Fırat Eroğlu’nun canlı yayında gösterdiği fatura trafiğinin temelini oluşturdu.

Ödenen Milyonluk Faturalar

AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu katıldığı televizyon programında gösterdiği belgelere göre, belediye iştiraki olan Spor A.Ş. üzerinden SAMPAŞ Holding’e milyonlarca lira aktarıldığı iddiaları gündeme damga vurdu. Eroğlu'nun gösterdiği belgelere göre, belediye ile Sampaş Holding arasında 29 milyon 100 bin liralık para trafiği yaşandığını, bu trafiğin içinde en çok dikkat çeken bir maket için 4,5 milyon lira ödeme yapılması oldu. Çarpıcı iddialarda bulunan Eroğlu, ihale kanununa takılmamak için doğrudan belediye üzerinden değil, A.Ş. statüsündeki iştirakler üzerinden alım yapıldığı ve bu sayede denetimin dışına çıkıldığını öne sürdü.

Belediye Yetkililer İddialar Karşısında Sessiz

Belediye işçilerinin maaşlarını ödemekte zorlanan Karabağlar Belediyesi yöneticilerinin iddialar karşısında suskun kalması kafalarda soru işaretleri yarattı. Kamuoyu, Karabağlar Belediyesi Yapı Denetim Müdür Umut Akbal'ın eski şirketine kesildiği iddia edilen milyonluk faturaların altına imza attı mı?, bir makete 4,5 milyon ödendi mi?, Akbal ile SAMPAŞ Holding arasındaki ilişkinin ne olduğu konusundaki soruların yanıtını bekliyor.