İzmir'de hizmet veren kuaför ve güzellik salonlarında çalınan müziklerin telif hakları konusunda önemli bir adım atıldı. İşletmelerin müzik kullanımını yasal bir çerçeveye oturtmak amacıyla sektör temsilcileri bir araya gelerek kapsamlı bir protokole imza attı. İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odasının ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, kentteki binlerce esnafın lisanslama süreçlerini tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor.

ÜÇ KURUMLA ORTAK MUTABAKAT

Düzenlenen törende sektörün önemli kurumları bir araya gelerek "Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği ve İyi Niyet Protokolü"nü resmiyete kavuşturdu. Söz konusu mutabakata Oda Başkanı Mehmet Payıküçük, Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu Başkanı Recep Ergül ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Üyesi Yüksel Baltacı imza attı.

3 BİN 300 İŞLETME İÇİN TOPLU LİSANSLAMA MODELİ

Uygulamanın temel hedefini açıklayan Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu Başkanı Recep Ergül, sektör temsilcileriyle ortaklaşa yürütülecek toplu lisanslama sistemini yaygınlaştırmayı amaçladıklarına işaret etti. Kurulacak olan bu yeni sistemin kent genelindeki yaklaşık 3 bin 300 işletmeyi kapsayacağı hesaplanıyor. Otellerde uygulanan modele benzer bir yapıyla kurgulanan sistem sayesinde, esnafın müzik lisans belgelerine mevcut tarifelerden çok daha uygun maliyetlerle ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi sağlanacak.

HEDEF YASAL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPI

Müzik eserlerinin telif hakları konusunda hassasiyetlerini dile getiren Oda Başkanı Mehmet Payıküçük, atılan imzanın sektör açısından taşıdığı öneme değindi. Oda üyelerinin ticari faaliyetlerini yasal sınırlar içerisinde sürdürmelerini her zaman desteklediklerini belirten Payıküçük, bu mutabakatın hem işletme sahipleri hem de eser üreticileri için adil ve sürdürülebilir bir sistem yaratacağını kaydetti. Hayata geçirilen bu uygulama sayesinde denetim mekanizmalarının kolaylaşması ve sektörün tamamen kayıtlı bir yapıya kavuşması öngörülüyor.