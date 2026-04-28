SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), vatandaşın en çok şikayet ettiği "uzayan yargılama süreleri"ne karşı kapsamlı performans çalışmasının start verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, göreve geldiği günden bu yana altını çizdiği "etkin ve hızlı yargılama" vizyonu, HSK Teftiş Kurulu’nun 11 ilde başlattığı fiili denetimlerle somut bir sürece dönüştü.

DOSYALAR MERCEK ALTINDA

Yargıda bir süredir uygulanan ancak beklenen hıza ulaşamayan "Hedef Süre" uygulaması, artık bir tavsiye olmaktan çıkıp zorunlu bir performans kriterine dönüştü. HSK müfettişleri, UYAP üzerinden belirlenen ve makul süreyi aşan dosyaları "kırmızı liste"ye alarak incelemeye başladı. Bu incelemelerde sadece "dosya neden bitmedi?" sorusu sorulmuyor. Gecikmenin kronikleştiği birimlerde iş yükü dağılımı, savcıların çalışma disiplini ve kalemi idare etme becerileri de masaya yatırılıyor.

"ZİNCİRLEME SORUMLULUK" DEVRİ

Denetimlerin temelini oluşturan ve ilk kez Bursa Adliyesi’nde başarıyla uygulanan model, yargıdaki "denetimsizlik" zırhını kırıyor. Bursa Modeli'nin getirdiği en büyük yenilik hiyerarşik denetim mekanizması. Bu sisteme göre elindeki dosyayı mazeretsiz bekletirse performans notu düşecek. Denetlemekle yükümlü olduğu bürodaki gecikmeleri rapor etmediği takdirde, en az dosyayı bekleten savcı kadar sorumlu tutulacak. Teftiş raporları artık tozlu raflara kalkmayacak; doğrudan disiplin soruşturmalarına veri teşkil edecek.

BAKANLIKTAN "ETKİNLİK BÜROLARI" HAMLESİ

Adalet Bakanlığı bünyesindeki "Yargının Etkinliği Büroları", HSK ile koordineli çalışarak yargıdaki hantallığı gidermek için teknik destek sağlıyor. Bakan Akın Gürlek’in saha mesajları, müfettişlerin adliyelerdeki mesaisini daha da yoğunlaştırdı. Konuşulan bilgilere göre, bu denetimlerin sonunda performansı düşük olan adliyelerde ve kritik birimlerde geniş çaplı görev değişimleri (kararname sürprizleri) yaşanabilir.

VATANDAŞ İÇİN NE DEĞİŞECEK?

Bu operasyonun asıl hedefi, adalet bekleyen vatandaşın "Dosyam savcının önünde aylardır bekliyor" serzenişini bitirmek. İncelemeye alınan 11 ilin ardından uygulamanın kısa sürede İzmir, İstanbul ve Ankara gibi iş yükünün en ağır olduğu metropolleri de kapsaması bekleniyor. Özellikle soruşturma aşamasında "delil toplama" bahanesiyle yıllarca bekletilen dosyaların, bu denetim baskısıyla birlikte karara bağlanma sürecine girmesi öngörülüyor.