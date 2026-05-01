Son Mühür - Brent petrol fiyatlarındaki volatilite ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir, ulaşım maliyetlerinin temel direği olan benzin, motorin ve LPG fiyatlarını kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi yapmaya devam ediyor. Jeopolitik risklerin küresel piyasalarda yarattığı dalgalanmalar, TL’nin dolar karşısındaki hareketliliği ve ardı arkasına güncellenen ÖTV oranları, akaryakıt üzerindeki maliyet baskısını her geçen gün daha da ağırlaştırıyor.

Peki İzmir'de benzin, LPG, motorin fiyatları ne durumda? Zam ya da indirim var mı?

İzmir akaryakıt fiyatları 1 Mayıs 2026

Benzin: 64.99 TL

Motorin: 73.03 TL

LPG: 34.79 TL

Diğer şehirlerdeki fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 63.74 TL

Motorin: 71.64 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 63.60 TL

Motorin: 71.50 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 64.71 TL

Motorin: 72.76 TL

LPG: 34.87 TL