Son Mühür- Türkiye'de yaşayan veya yaşamak isteyen binlerce yabancıyı ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

1 Mayıs 2026 itibarıyla oturma izni maliyetlerinde büyük bir artış meydana geldi. Yeni tarifelerle birlikte, özellikle uzun süreli ikamet etmek isteyenlerin cebinden çıkacak rakamlar bir hayli artmış durumda.

Ödemeler ne zaman ve nasıl yapılıyor?

Başvurular aynı şekilde e-İkamet sistemi üzerinden online olarak yapılıyor.

İnternet üzerinden formu doldururken gördüğünüz rakamların yerine, asıl ödenmesi gereken tutar, randevu altıktan sonra sistemde kesinleşiyor.

Belge ücreti herkes için aynı olarak belirlendi

Ülke ayrımı olmadan tüm başvuru sahiplerinin, "İkamet İzni Belge Bedeli" ödemesi gerekiyor. 2026 yılı için bu sabit ücret 964 TL olarak belirlendi. Rakamda herhangi bir ayrım veya ülke ayrımı olmadan sisteme dahil olan herkes aynı bedeli ödüyor.

Yıllara göre ödeme ne kadar olacak?

En büyük büyük fark, kalış süresine göre hesaplanan harç bedellerinde ortaya çıkıyor. Yeni düzenlemeye göre 1 aydan sonraki her ay için belirlenen harç tutarı 2.232,30 TL'ye çıktı.

Gerçekleştirilen yeni hesaplamalara göre, harçtan muaf olmayan bir yabancının ödeyeceği toplam tutarlar (belge bedeli dahil) ortalama olarak örneğin,

1 yıllık ikamet / 26.000 TL ile 28.900 TL arası

2 yıllık ikamet / 52.900 TL ile 55.700 TL arası

3 yıllık ikamet / 79.700 TL ile 82.500 TL arası

Aralıkların değişmesinin nedeni, ilk aya dair yapılan özel gün bazlı harç hesaplamasındaki küçük farklardır.

Harçtan muaf olanlar sadece belge bedeli ödeyecek

Listenin en çok araştırılan yeri ise harçtan muaf olan ülkeler. Eğer aşağıdaki ülkelerden birinin vatandaşıysanız, binlerce liralık harç bedelini ödemenize gerek kalmıyor. Yalnızca 964 TL tutarındaki belge bedeli talep ediliyor.

Harç ödemeyecek ülkeler hangileri?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC),

Türkmenistan ve Suriye,

Filistin ve Kosova,

Danimarka, Çekya ve İrlanda,

Nepal ve Sri Lanka