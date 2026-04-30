Berk Atan İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya geldi. 26 Eylül 1991 doğumlu oyuncu, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını bu öğrenci semtinde geçirdikten sonra modellik kariyeri için yolunu İstanbul'a çevirdi.

Berk Atan kimdir?

Bornova'da büyüyen oyuncunun babası eski futbolcu Metin Atan, annesi Hülya Atan. Ailenin tek çocuğu olan Atan, baba tarafından Boşnak köklere sahip. Ünlü manken ve sunucu Ebru Destan ile akrabalığı bulunuyor. Galatasaraylı teknik direktör Çağdaş Atan ile de kuzen olduğu biliniyor.

Lise yıllarını İzmir Sıdıka Rodop Lisesi'nde tamamlayan Atan, 11 yaşında futbola başladı. Babasının izinden giderek 17-18 yaşlarında Altay Spor Kulübü'nün altyapısında kalecilik yaptı. Yüksek öğrenimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde devam etti, ardından Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

Berk Atan kariyerine nasıl başladı?

Sporculuk hayatını noktaladıktan sonra fiziği ve karizmasıyla dikkat çeken Atan, çevresinin yönlendirmesiyle modellik yarışmalarına yöneldi. 2011'de Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden" seçildi. Bir sonraki yıl aynı yarışmada birincilik kürsüsüne çıktı. Hemen ardından Best Model of the World yarışmasında "Dünyanın En İyi Modeli" unvanını alarak uluslararası bir başarıya imza attı.

Oyunculuk kariyerine 2013'te "Her Şey Yolunda Merkez" dizisindeki Selçuk karakteriyle başladı. "Altındağlı", "Güneşin Kızları" (Savaş Mertoğlu), "Dayan Yüreğim" ve "Cennet'in Gözyaşları" gibi yapımlarda rol aldı. 2015 yılında "Güneşin Kızları" dizisindeki rolüyle KTÜ Medya Ödülleri Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu seçildi.

Berk Atan şimdi ne yapıyor?

Oyuncu, 2020 yılından bu yana TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Gönül Dağı" dizisinde Taner karakteriyle başrol oynuyor. Dizinin çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da gerçekleşse de Atan'ın evi İstanbul'da bulunuyor. 2026 itibarıyla 34 yaşında olan oyuncu bekar. Son dönemde rol arkadaşı Gökçe Akyıldız ile yakınlaştığı magazin basınında yer aldı.