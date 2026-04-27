Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Ege’nin tarım merkezi Ödemiş, 3. Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı için hazırlıklarını bitirdi.

30 Nisan’da kapılarını açacak olan büyük organizasyon, 3 Mayıs’a kadar hem üreticinin hem de yatırımcının buluşma noktası olacak.

Bütün çeşitler bir arada

Ödemiş Belediyesi Fuar Alanı’nda kurulacak stantlar, yalnızca bir sergi alanı değil aynı zamanda tarımın geleceğine ışık tutuyor.

En yeni model traktörlerden akıllı tarım uygulamalarına, süt sağım sistemlerinden yüksek verimli yem çözümlerine kadar ne aranıyorsa hepsi alanda bulunacak.

Tohumdan fidana, gübreden bitki koruma ürünlerine kadar çeşitli seçenekler sunarak, çiftçinin işini kolaylaştırmak ve verimi artırmak için sergileniyor.

Türkiye’nin Dört Bir Yanından Katılım Bekleniyor

Dört gün devam edecek olan organizasyon yalnızca yerel üreticileri değil Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziraat mühendislerini, veteriner hekimleri ve sektör temsilcilerini de misafir edecek.

EFR Fuarcılık tarafından, Ödemiş Belediyesi ve Ticaret Odası iş birliğiyle yapılan fuar, iş bağlantılarının kurulduğu ve yeni yatırımların temellerinin atıldığı önemli bir rol oynayacak.

"Sahadaki karşılığıdır..."

Fuarın sektörel önemine dikkat çeken EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, tarımın artık yalnızca kas gücüyle değil, veri ve teknolojiyle yönetildiğinin altını çizdi.

Baykal, "Ödemiş’te bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz organizasyon, dijital tarım dönüşümünün sahadaki karşılığıdır.

Bayındır Çiçek Festivali ile aynı döneme denk gelmesi de bölge ekonomisine ayrı bir canlılık katacak" ifadelerini kullandı.

Buzağılar yarışacak

Fuarın yalnızca teknik bir organizasyon olmadığını gösteren organizasyon ise "Geleneksel Buzağı Güzellik Yarışması" olacak.

Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün hazırladığı yarışmada, 3 Mayıs Pazar günü podyuma bu kez minik buzağılar çıkacak.

0-3 aylık, bakımlı ve sağlıklı buzağıların jüri karşısında sergileyeceği yarışma izleyenlere keyifli zamanlar yaşatırken dereceye giren üreticilere sürpriz ödüller olacak.