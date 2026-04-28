İzmir Valiliği’nin koordinesinde düzenlenen Küçük Menderes Havzası Spor Oyunları, bu yıl üçüncü kez perdelerini açtı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sporu tabana yayma vizyonunun bir parçası olan organizasyona, bu kez Kiraz ilçesi ev sahipliği yapıyor.

7 farklı ilçeden gelen toplam 1472 sporcu öğrenci, hem ilçelerini temsil etmek hem de yeteneklerini sergilemek için sahaya indi.

Organizasyonun başlangıcı ise tam bir yerel şenlik havasındaydı. Kiraz Kaymakamlığı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün yoğun mesaisiyle hazırlanan açılış programı, Kaymakamlık önünde kurulan kortejle start aldı. İl ve ilçe protokolünün yanı sıra, çocuklarının heyecanına ortak olan çok sayıda vatandaş da oradaydı. Mehteran takımının ritmi ve bando eşliğinde, Türk bayraklarıyla yürüyen sporcuların korteji Kiraz Kapalı Pazar Yeri’nde noktalandı.

Resmi tören gerçekleşti

Törenin resmi kısmında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayrağı öğrenciler devraldı. Özellikle halk oyunları ekibinin performansı ve tekvando gösterileri izleyicilerden büyük alkış topladı.

Kürsüde yapılan konuşmalarda ise skorlardan ziyade sporun kazandırdığı disiplin, özgüven ve ilçeler arası kurulan sosyal köprülere vurgu yapıldı. Bir öğrencinin fiziksel gelişiminin ötesinde, bu tarz etkinliklerin bir "kaynaşma kültürü" oluşturduğu gerçeği bir kez daha anlatılarak hatırlatıldı.

Hangi ilçeler katıldı?

Kiraz, Beydağ, Bayındır, Kemalpaşa, Ödemiş, Torbalı ve Tire ilçelerinden katılım sağlamak için gelen gençler şu 8 dalda ter dökecek;

Atletizm (Puanlı) ve Kros

3x3 Basketbol ve Voleybol

Masa Tenisi ve Satranç

Oryantiring ve Floor Curling

2 Mayıs tarihine kadar sürecek olan bu maraton, gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri için aslında büyük bir fırsat sunmuş.