Türkiye’nin süs bitkisi üretiminde ön plandaki lokasyonlarından olan Bayındır’da gerçekleştirilen 27. Uluslararası Çiçek Festivali, görkemli bir kortejle başlamış oldu. Festival, 30 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kortejle açılış yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkı sunduğu ve Bayındır Belediyesi tarafından düzenlenen festivale, Atatürk Caddesi’nde yapılan açılış töreniyle start verildi.

Tahta bacak gösterileri, bando takımı ve “çiçek kızlar” ile birlikte devam eden kortej, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Protokolden katılım yoğun!

Festivalin açılışına ev sahipliği yapan isimler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra Bayındır Kaymakamı Murat Mete ve Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu oldu. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş da etkinliğe katılım gösterdi.

“Çiçek Bayındır’ın kimliği”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, açılışta açıklamalarda bulundu. Festivalin yıllar geçtikçe üreticilerin emeğiyle büyüyerek uluslararası bir organizasyon haline geldiğini ifade etti.

Bayındır’ın çiçekle özdeşleşmiş bir ilçe olduğuna vurgu yapan Tugay; çiçeğin barışın, sevginin ve estetiğin simgesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Üretimde Türkiye’nin lokomotifi!

Başkan Tugay, İzmir’in süs bitkileri üretiminde Türkiye genelinde önemli bir yerde olduğunu söyledi.

Bayındır’da yaklaşık 5 bin kişinin geçimini çiçekçilik sayesinde sağladığına vurgu yapan Tugay, ilçe genelinde yılda 150 milyonun üzerinde süs bitkisi üretildiğini belirtti.

İzmir, kasımpatı ve statice üretiminde lider konumda olurken, iç mekân süs bitkilerinde de ön sıralarda yer alıyor. ,

Milyonluk destek!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayındır’da üretimin sürdürülebilirliği için önemli yatırımlar gerçekleştirildiği de Başkan Tugay tarafından belirtildi. Son dönemde üreticilere 127 milyon liranın üzerinde destek sağlandığı ifade edildi.

4 gün sürecek!

Bayındır’ı adeta açık hava sergisine dönüştüren festivalin 3 Mayıs’a kadar devam edeceği öğrenildi.