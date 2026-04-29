İzmir Ödemiş'in Birgi Yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Birgi Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ömer T. (79) idaresinde olan 35 CSY 814 plakalı motosiklet ne yazık ki önünde ilerleyen Şeref A. (63) yönetimindeki 35 Z 7221 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu ve üzerinde bulunan yolcu Zühdiye T. (79) asfalt zemine düşerek yaralandı.

Acil çağrı merkezine haber verildi

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne söyledi. Yapılan ihbarın hemen ardındansa kaza bölgesine polis ekipleri ve ambulans geldi. Sağlık görevlileri 79 yaşındaki Zühdiye T.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı kadını ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastaneye ulaştırılan yaralı Zühdiye T'nin tedavisine başlandığı bilgisi verildi.

Trafik akmaya devam ediyor

Kazaya karışan minibüs sürücüsü Şeref A. ve motosikleti kullanan Ömer T.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi iyi haber gelmiş oldu. Her iki araçta da maddi hasar oluştuğu biliniyoır. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde eskiye döndürdü.

Motosikletin minibüse neden çarptığına dair detaylı inceleme başlatan ekipler ise sürücülerin ifadelerine başvurdu. Kazayla ilgili soruşturma Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor

