SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Bursa’da Avukat Hatice Kocaefe’nin öldürülmesi, savunma makamını temsil eden avukatlardan büyük tepki. İzmir Barosu, meslektaşlarına yönelik artan şiddete dur demek ve adalet talebini haykırmak için 1 Mayıs’ta yürüyüş kararı aldı. İzmirli avukatlar, bu yıl bayramı kutlamak için değil, meslek onurunu korumak için cübbeleriyle meydanlarda olacak. İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamaya göre avukatlar saat 11.30’da İzmir Barosu önünde toplanacak. Avukatlar daha sonra cübbelerini giyerek Gündoğdu meydanına kadar yürüyecek. Saat 13.00'te Gündoğdu meydanında Bursa'da öldürülen meslektaşları ve avukatlara yönelik yapılan saldırılarla ilgili açıklama yapacaklar. Baro yönetimi, tüm meslektaşlarını bu anlamlı yürüyüşe cübbeleriyle katılarak "Savunma Susmadı, Susmayacak" demeye davet etti.



Ülke Genelinde Şiddete Karşı Tek Ses

İzmir’deki bu büyük yürüyüş kararı, Türkiye genelindeki baroların başlattığı protesto zincirinin en güçlü halkalarından birini oluşturuyor. Hatice Kocaefe cinayeti sonrası Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 81 ilin barosu, avukata yönelik şiddeti "toplumsal bir yara" olarak nitelendirerek, Avukata karşı işlenen suçlarda hiçbir indirim uygulanmadan en ağır cezaların verilmesini, avukatların görevlerini icra ederken can güvenliklerinin sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyorlar.

"Avukat Müvekkiliyle Özdeşleştirilemez"

Protestoların ana temasını, avukatların üstlendikleri davaların tarafı olmadığı gerçeği oluşturuyor. İzmir Barosu’nun Gündoğdu’ya uzanacak yürüyüşü, hem meslektaşlarını kaybeden hukukçuların yasını tutmayı hem de savunmanın gücünü hatırlatmayı amaçlıyor.