İzmir'in en büyük barajı, 306 milyon 650 bin metreküplük toplam rezerv hacmiyle Tahtalı Barajı. Menderes ilçesi sınırlarında, Tahtalı Çayı üzerinde inşa edilen baraj, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yerüstü kaynakları arasında açık ara liderliği elinde tutuyor. Şehrin kendi sınırları içinde inşa edilmiş ve İZSU tarafından doğrudan işletilen en kapsamlı yapı.

İzmir'in en büyük barajı Tahtalı'nın teknik özellikleri

Baraj, 1996 yılında tamamlanarak 27 Ağustos 1997 itibarıyla şehre su sağlamaya başladı. Yağış havzası alanı 546 kilometrekareye yayılıyor. Kil çekirdekli, kesici hendekli kaya dolgu tipinde inşa edilen yapının dere tabanından yüksekliği 54,5 metre, temelden yüksekliği ise 57,5 metre. Rezervuar alanı yaklaşık 20 kilometrekareyi kapsıyor.

Yıllık ortalama 153 milyon metreküp potansiyel su girişi olan barajdan, çekilebilecek ortalama yıllık miktar 128 milyon metreküp seviyesinde. Bu kapasite, kent merkezindeki 11 ilçenin içme ve kullanma suyu ihtiyacının yüzde 40'ını tek başına karşılıyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin kişiye doğrudan hizmet veren bir kaynak.

Hangi ilçelere su sağlıyor?

Tahtalı'nın suyu, arıtma tesisleri aracılığıyla Bornova, Buca, Karşıyaka, Konak, Bayraklı, Çiğli, Karabağlar, Gaziemir, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe gibi metropol ilçelerin şebekesine ulaşıyor. Yeraltı kaynakları olan Göksu-Sarıkız ve Menemen acil kuyularıyla desteklenerek dağıtılıyor.

Gördes Barajı neden ayrı bir kategoride?

Manisa Gördes Çayı üzerinde kurulu Gördes Barajı, 453 milyon 380 bin metreküplük maksimum kapasitesiyle Tahtalı'dan teknik olarak daha büyük. Ancak baraj İzmir il sınırları içinde değil; sadece şehre içme suyu sağlamak için inşa edilmiş bir destek kaynağı. Bu nedenle "İzmir'in en büyük barajı" tanımı, kent sınırları içindeki Tahtalı'ya ait kabul ediliyor.

Güncel doluluk durumu

İZSU'nun 14 Nisan 2026 tarihli verilerine göre Tahtalı'nın aktif doluluk oranı yüzde 53,15 seviyesinde. Toplam su hacmi 172 milyon metreküpün üzerinde. Geçen yıl aynı tarihte 64 milyon 750 bin metreküp olan rakam, bu yıl iki katından fazlasına çıkarak şehir için kritik bir nefes alma fırsatı yarattı.