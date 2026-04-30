İzmir'de demokratik katılımı ve şeffaf yönetimi güçlendirecek yeni bir dönem kapılarını aralıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yurttaş Meclisi İzmir uygulaması sayesinde, vatandaşlar sadece sorunları dile getirmekle kalmıyor, aynı zamanda uzmanlarla bir araya gelerek çözüm masasında da aktif rol üstleniyor. İlçe düzeyinde üretilecek projelerin ve fikirlerin, İzmir İl Yurttaş Meclisi çatısı altında toplanarak bütüncül bir kent stratejisine dönüşeceği bu sisteme dahil olmak isteyen kent sakinleri de sürece dair tüm şartları ve takvimi yakından takip ediyor.

İZMİR YURTTAŞ MECLİSİ NEDİR, AMACI NE?

İzmir'in tamamını kapsayan bu yeni yönetişim modeli, bilgiye ve veriye dayalı demokratik bir ortam sunmayı amaçlıyor. Bu meclis çatısı altında bir araya gelen vatandaşlar; su yönetiminden tarıma, enerji verimliliğinden sürdürülebilir ulaşıma kadar kentin hayati konularında uzmanlarla birlikte müzakereler yürütüyor. Tüm ilçelerin eşit şekilde temsil edildiği bu yapı, İzmir'in geleceğine ortak akılla yön vermeyi hedefliyor.

YURTTAŞ MECLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER KATILABİLİR?

Sürece dahil olmak isteyen vatandaşlar için belirlenen temel kriterler oldukça açık. Meclise başvurabilmek için öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmak ve ilgili ilçede en az 5 aydır ikamet ediyor olmak gerekiyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından mecliste yer alacak asıl isimler, toplumun demografik yapısı ve dengesi gözetilerek özel olarak tasarlanan "Yurttaş Piyangosu" isimli kura yöntemiyle belirleniyor.

HANGİ İLÇEDE BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK? (BAŞVURU TAKVİMİ)

İzmir Büyükşehir Belediyesi, başvuruların düzenli ilerlemesi adına ilçeleri belirli tarihlere böldü. Resmi açıklamalara göre belirlenen başvuru takvimi şu şekilde işliyor:

4 - 13 Mayıs 2026: Seferihisar, Menderes, Torbalı, Selçuk, Tire, Bayındır, Beydağ, Kiraz ve Ödemiş.

17 - 26 Haziran 2026: Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar, Gaziemir, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Buca ve Kemalpaşa.

12 - 21 Ağustos 2026: Çeşme, Karaburun, Urla, Aliağa, Foça, Menemen, Bergama, Kınık ve Dikili.

YURTTAŞ MECLİSİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Kendi ilçesinde belirtilen takvim aralığında başvurusunu tamamlamak isteyen İzmirliler, işlemlerini İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesi olan https://www.izmir.bel.tr adresi üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Ayrıca projeye dair akıllarına takılan sorulara yanıt arayan vatandaşlar, detaylı bilgi almak için 153 numaralı Hemşehri İletişim Merkezi’ni (HİM) arayabiliyor.