Son Mühür/ Beste Temel- Ödemiş ilçesi büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ödemiş Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı için artık geri sayım bitti sayılır. 30 Nisan ile 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonda Ödemiş Fuar Alanı’nda bereketli toprakları modern makinelerle bir araya getirecek.

Sektörün bütün paydaşları burada olacak

EFR Fuarcılık tarafından, Ödemiş Belediyesi ve Ticaret Odası desteğiyle düzenlenen bu dev etkinlik, dört gün boyunca tarımın nabzını tutacak.

Peki, fuarda neler var? Traktörlerin en son modellerinden akıllı tarım sistemlerine, süt sağım ünitelerinden tohum ve gübre çeşitlerine kadar ne ararsanız stantlarda olacak. Sadece çiftçiler değil veterinerler, ziraat mühendisleri ve kooperatif temsilcileri de şimdiden rotasını Ödemiş’e çevirdi bile.

Bayındır Çiçek Festivali ile aynı zamana denk geliyor

EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, bu yılki organizasyonun Bayındır Çiçek Festivali ile aynı tarihlere denk gelmesinin bölge ekonomisi için büyük bir şans olduğunu dile getirdi. Baykal, tarımın artık kabuk değiştirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi "Üretim artık sadece kas gücüyle değil, akıllı sulama ve dijital sistemlerle yürüyor. Biz de bu dönüşümü Ödemiş’te sahaya indiriyoruz. Üreticiden yatırımcıya kadar herkes burada aradığı yeni vizyonu bulacak."

En güzel buzağı seçilecek

Fuarın belki de en çok ilgi çekecek ve merakla beklenen etkinliği ise pazar günü yapılacak. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün organize ettiği "Geleneksel Buzağı Güzellik Yarışması", 3 Mayıs saat 13.30’da başlayacak. 0-3 aylık minik buzağılar, sağlık durumları ve bakım özelliklerine göre jüri önünde ter dökecek.

Tabii kayıtlı ve küpeli olma şartı var. Dereceye giren buzağı sahiplerini ise şimdiden heyecanlandıran sürpriz hediyeler bekliyor.

