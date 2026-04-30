Son Mühür/ Emine Kulak- Kemeraltı esnafı, Çankaya Katlı Otoparkı nedeniyle yaşanan müşteri kaybı ve artan otopark ücretlerine tepki olarak dün kepenk kapatma eylemi yaptı.

Kepenk kapatan Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği üyesi esnaflar Çankaya katlı otopark önünde eylem yapmıştı. Basın açıklamasından sonra esnaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Egemenlik Binası’na yürümüştü.

Basın mensuplarına kent gündemine ilişkin açıklama yapan İzBB Başkanı Cemil Tugay, “Kemeraltı esnaf derneği neden belediyeye geliyor anlamıyorum ben. Çoğunluk hissesine baktığınız zaman sahibi belediye değil ki! Vakıflar ve Ziraat Bankasına ait. Gidin bankanın, Vakıflar genel Müdürlüğü’nün kapısına. Onlara söyleyin. Bizden ne istiyorlar, ‘otopark işletin’ diyorlar. Bir binanın otopark olarak işletilebilmesi için oranın tapusunda bu yapı risklidir şerhi olmaması lazım. Tapusunda şerh olan binayı siz otopark olarak işletirseniz, suçlu oluyorsunuz! Bundan dolayı bir kamu suçu işlemiş oluyoruz. Tapudan şerhli yapı yazısını kaldırın, biz otopark olarak işletmeye başlayalım yine. Bu bizim dönemimizde alınan bir karar değil, 2021 yılında aldırılmış, itirazlar olmuş, mahkemelere verilmiş, mahkemeler itirazları reddetmiş. Karar kesinleşmiş. Orası riskli yapı olarak kesinleşmiş, bu bina için otopark işleteceğim derseniz suç işlemiş olursunuz, birinin başına bir şey gelse doğrudan siz suçlu olursunuz” ifadelerini kullandı.



TİPLERİNDEN, HALLERİNDEN NASIL İNSANLAR OLDUKLARINI ANLIYORUZ



Esnaf derneğinin siyasi isimler tarafından yönlendirildiğini iddia eden Cemil Tugay, “O yüzden o esnaf derneğini yönlendirenlerin siyasetçiler olduğunu biliyorum, zaten gördüm orada küçük bir grup var sadece, onlar da belli adamlar. Tiplerinden, hallerinden nasıl insanlar olduklarını anlıyoruz. Öyle o kadar kolay değil İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iftira atmak, her şeyin cevabını alırsınız. Yanlış ve haksız şeylerin savunucusu ve tarafında olmayacaksınız. İzmir halkından ricamdır, kimin yalan söylediğine tekrar baksınlar” dedi.

İNSANLARI SOKAĞA DÖKEN MUHTAR AK PARTİ’YE ÜYE OLDU!



Tugay açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Harmandalı’nda insanları sokağa döken bir muhtar var, gitti AK Parti’ye üye oldu. Anladınız mı şimdi kim yapıyor bu işleri. Aynı şey, bunların içinde de var. Bunların hepsinin arkasında maalesef böyle yapılar, zihniyetler var. İzmir halkı İzmir üzerine oynanan oyunların farkında olsun.”