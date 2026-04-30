İzmir'in belediye başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında görev yapıyor. 2010 yılından bu yana CHP üyesi olan Tugay, daha önce iki dönem Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini sürdürdükten sonra büyükşehir koltuğuna taşındı.

İzmir'in belediye başkanı kimdir, nasıl bir geçmişe sahip?

Cemil Tugay, 1967 doğumlu bir tıp doktoru. Eğitimini 1983-1989 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Mezuniyetin ardından bir süre pratisyen hekim olarak çalıştı. Siyasete adımı 2010 yılında CHP üyesi olarak attı. 2014 yerel seçimlerinde Karşıyaka Belediye Başkanı seçilen Tugay, 2019'da görevini yenileyerek aynı koltukta ikinci dönemine başladı. Karşıyaka'daki dönüşümcü projeleri ve şehircilik vizyonu, kendisini İzmir genelinde tanınan bir yerel siyasetçi haline getirdi.

İzmir'in belediye başkanı nasıl seçildi?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, görevdeki Tunç Soyer'i yeniden aday göstermedi ve yerine Cemil Tugay'ı işaret etti. Cumhur İttifakı ise AK Parti Milletvekili Hamza Dağ'ı aday gösterdi. Sandıktan büyük bir farkla galip ayrılan Tugay, oyların yüzde 49'una yaklaşan bir oranla başkan seçildi. AK Parti adayı Hamza Dağ ise yüzde 37 bandında kaldı.

Seçim sonuçları, CHP açısından İzmir'deki gücün devam ettiğini gösterdi. Parti, 30 ilçeden 28'inde başkanlığı kazandı. AK Parti ve MHP yalnızca birer ilçeyi alabildi. Bu tablo, İzmir'in CHP açısından stratejik önemini bir kez daha kanıtladı.

CHP'nin İzmir'deki köklü çizgisi

İzmir, 1999 yılından bu yana büyükşehir belediyesinde kesintisiz olarak CHP'li başkanlar tarafından yönetiliyor. Ahmet Piriştina, Aziz Kocaoğlu ve Tunç Soyer'in ardından Cemil Tugay, bu çizginin dördüncü ismi oldu. Şehrin sosyal demokrat geleneği, yerel siyasi tablonun en belirleyici unsuru olarak öne çıkıyor. Tugay'ın görev süresi 2029 yerel seçimlerine kadar devam edecek.