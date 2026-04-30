Son Mühür/ Beste Temel- Yıllardır İzmir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hatta İzmir özeli için 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu gibi özel günlerde ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ ile tramvay hatlarında yüzde 50 indirim uygulanması veya tamamen ücretsiz tarife uygulanması tam anlamıyla bir gelenek haline gelmişti.

Vatandaş 23 Nisan'da isyan etmişti

Ancak bu yıl işler tamamen değişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürpriz bir karara imza atarak toplu ulaşımda bu indirimli tarife uygulamasını rafa kaldırdı. Geçtiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da tartışma konusu olmuştu ve vatandaş ücretsiz ulaşım sağlamayı beklerken yola çıkıp, toplu taşımaya bindiğinde ücret ödemek zorunda olduklarını öğrenerek şaşkınlık yaşamıştı. Hatta haber merkezimize ulaşarak neden ulaşımın ücretsiz olmadığı o gün en çok sorulan sorular arasında yer aldı.

1 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz mi?

Büyükşehirin bu radikal kararı 23 Nisan gibi 1 Mayıs'ta da sürecek. Bu yüzden 1 Mayıs 2026 Cuma günü şehir içi otobüslerde,metrolarda, vapurlarda ve tramvaylarda normal bilet tarifesi geçerli olacak. Yani maalesef bu sene kutlamalar yapılırken toplu taşımada indirim veya ücretsiz geçiş imkanı bulunmuyor.

İZBAN ücretsiz mi?

Alınan bu kararın yankıları ise İzmir genelinde şimdiden hissedilmeye başlandı. Her resmi tatilde şehir içi trafiğinden bir nebze de olsun uzaklaşan İzmirliler, belediyenin bu yeni uygulamasına karşı şaşkın. Hayat pahalılığı gündemi meşgul ederken vatandaş söz konusu indirimlerin kaldırılmasını oldukça garipsedi.

Zira insanların cebine dokunan böyle köklü değişiklik ister istemez planları da altüst ediyor. Yine de madalyonun bir de diğer yüzü İZBAN cephesinde durum farklı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD ortaklığında işletilen İZBAN’da ücretsiz tarife geleneği devam edecek ve yolcular için bu durum küçük de olsa bir teselli olacak.

Belediyeden resmi açıklama yok

İzmir'in en uzun ve işlek hatlarından biri olan İZBAN’ın ücretsiz hizmet verecek olması, Aliağa-Selçuk hattını kullananlar için büyük bir kolaylık. Sabah saatlerinden itibaren alanlara ya da işe gitmek için yola çıkacak olan vatandaşların hesaplarını buna göre yapmasında fayda var.

Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgilere göre; toplu taşımada ‘ücretsiz ulaşım’ kararının Bakanlar Kurulu onayı gerektirdiği, bu yönde bir karar alınmaması nedeniyle 23 Nisan'da indirimin uygulanamadığı belirtilirken; benzer durumun 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda da geçerli olacağı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için ise değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi.