Son Mühür / Yağmur Daştan - Kemalpaşa Belediyesi mart ayı meclis toplantısına Son Mühür’ün gündeme getirdiği olaylar damgasını vurdu. Daha önce Son Mühür’ün ilk kez gündeme getirdiği Armutlu Yüzme Havuzu’ndaki hijyen iddiaları ve Kemalpaşa Spor Kulübü’ndeki belirsizlikler, Kemalpaşa Belediye Meclisi’nin ana gündem maddesi oldu. Konuyla ilgili söz alarak yaşananları bir kez de meclis gündemine getiren AK Parti Grup Başkan Vekili Recep Tayyip Taslak’ın sert eleştirilerde bulunurken Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen de o iddialara yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Kemalpaşa'daki Armutlu Yüzme Havuzu'yla ilgili dikkati çeken iddialar gündeme gelmişti. İddiaya göre, havuzda düzenlenen bir düğünde bazı davetlilerin kıyafet ve ayakkabılarıyla havuza girmesinin ardından yapılan ilk su analizi olumsuz sonuçlanmış, buna rağmen havuzun bir süre daha kullanılmaya devam edilmişti. Daha sonra havuzun kapatıldığı, vatandaşa ise kapatma gerekçesi olarak "tadilat" ve "arıza" denildiği öne sürülmüştü.

“10 çocuğun hastaneye kaldırıldığına dair…”

“Kemalpaşa Belediyesi adına büyük bir skandal” sözleriyle yaşananlara değinen AK Parti Grup Başkan Vekili Taslak, “Geçtiğimiz hafta Armutlu’da yer alan yüzme havuzunu ziyaret ettim. Bu ziyareti perşembe günü yaptım. Orada çocuklarımız, gençlerimiz yüzme kursuna devam ediyorlardı. Gayet neşeli de bir ortam vardı. Böyle bir hizmet çok önemli. Çocukların özellikle yaz aylarında eğitim ve kurs görmesi takdir edilir işlerden biri. Bir olaydan meydana gelen… Bir düğün oluyor ve o düğünün neticesinde havuzda bir durum söz konusu. Vatandaş havuza atlıyor ve havuzda kirlilik meydana geliyor. Numune alınıyor ve sıkıntılı olduğu ortaya çıkıyor. Bir sonraki numuneye kadar kapatılması gerektiği söyleniyor. Fakat kapatmıyor ve kullanmaya devam ediyoruz. Halk Sağlığı tarafından kapatma yazısı geliyor. Bu havuzun kullanılmaması gerektiğine dair yazı var. Havuzu kapatmıyor, kararı uygulamıyor ve yazıyı da siyah poşetle kapatıyoruz. Orada yüzlerce çocuk var. Burada da önemli olan konulardan biri diğer numuneye kadar kapatılması gerekiyor ama kapatmıyoruz. Burada bir yönetim zafiyeti var. İkinci numunede tekrar sıkıntı yaşanıyor. Ben o gün oraya gidip bu olayı meydana çıkarmasaydım havuz kapatılmayıp kullanılmaya devam edecekti. Çocukların sağlığından önemli değil. Aileler bizi arayıp hassasiyetimiz için teşekkür etti. 10’a yakın çocuğun da hastalandığına dair şeyler var. Allah korudu, büyük bir infiale yol açabilirdi” dedi.

“Hukuki anlamda sonuçlara neden olabilir”

Yaz sıcaklarında havuza girmenin çocukların en doğal hakkı olduğunun altını çizen Taslak, şunları söyledi: “Yaz aylarında en çok kullanılan noktada hijyensiz ve sağlıksız şekilde kullandık. ‘Kapatın’ kararına da uymadık. Bu hukuki anlamda ciddi sonuçlara neden olabilir. Havuz kimyasal malzemelerini satın alıyoruz. Kimyager değilim ama bir duyum aldım: Bu malzemelerin havuzdaki kirliliği yeteri anlamda çözemediği söylenildi. Aslında kalitesiz bir malzeme kullanıldığı ifade ediliyor. Kemalpaşa’da 4 ila 5 noktada yüzme havuzumuz var. Daha dikkatli olunmalı. Bir ölçüm cihazı alınabilir. Kemalpaşa’da diğer bölgelerde çok numune alınıyor. Tamam, laboratuvarlar var ama belediye olarak da madem sosyal belediyecilik anlamında bu yüzme havuzlarını halkın kullanımına açıyorsak bu sorun çözüme kavuşmalı. Büyük bir infialin eşiğinden döndük. Bu konuda belediyeden şeffaf bir açıklama da beklerdim. Burada havuzda yaşanan sorunlardan ziyade tadilat nedeniyle sıkıntı yaşandığı söylenmiş. Bu da doğru değil. O havuz numunede çıkan sıkıntıdan dolayı kapatılan bir havuz. Dikkat edilmesi gereken bir konu. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorum.”

“Mükremin Bey’in başkan olduğunu Kemalpaşa’da bilmeyen yok”

Daha sonra Kemalpaşa Spor Kulübü’ne yönelik iddiaları da Meclis’e taşıyan Taslak, geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Türkmen’in Son Mühür TV’de yayımlanan Gündem Masası programında yaptığı açıklamalara değindi. “Burada bir yanlışlık var, yalan var” mesajı veren Taslak, “Kemalpaşa’yı bir süredir meşgul eden bir konu var, o da Kemalpaşa Spor Kulübü. Gerçekten bizim için çok önemli. Kemalpaşa ilçesinde olan bütün spor kulüplerimiz gibi herkese eşit mesafede olmamız gerekiyor. Başarılarına, eksikliklerine, yapılması gereken çalışmalarına… Sizler de geçen hafta bir yayına katıldınız telefon konuşmasında. O yayında, belediye başkan yardımcımızın bir görevi olmadığını söylediniz. Burada bir yanlışlık var, yalan var. Belediyenin basın grubundan Kemalpaşa Spor’un 14 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşen kongresinden sonra yazı paylaşılıyor. O yazıda da belediye başkan yardımcımız Mükremin Bey’in (Mükremin Zülkadiroğlu) Kemalpaşa Spor’un başkanı olduğu açık şekilde yazılıyor. Mükremin Bey’in başkan olduğunu Kemalpaşa’da bilmeyen yok. Vatandaşın konuştuğu, halkın konuştuğu çok önemli konular, makbuzla kesilen devasa paralar var. Yaklaşık 60 milyon TL’lik bir rakamdan bahsediliyor. Futbolcularımız var. 60’a yakın bir senede futbolcu getirildiği konuşuluyor. Futbolcuların aileleri var. Bu futbolcular getirildiğinde onlara söz verilen ödemeleri bazı futbolcuların olduğu yönünde iddialar var. Bu iddialar da artık iddia olmaktan çıkıyor, çok güçlü iddialar. Hatta bunun üzerine futbolcu ailelerin şikayetleri var. Bir bütçe oluşturuldu, bir yıl boyunca kullanıldı. Bu kullanılan bütçe nereye gitti, nereye harcandı? Bu aslında bir muamma!” dedi.

“Kim doğruyu söylüyor bilemiyoruz”

Türkmen’in Kemalpaşa Spor Kulübü’ne yönelik bütçe kullanıldığına dair söylemleri olduğunu da hatırlatan AK Partili Taslak, “Seçim döneminde söz verdiğiniz şeylerden biri de tüm spor kulüplerine eşit davranmak. Daha önce de konu gündeme getirildi, eşit şekilde yaklaşılmadığı söylendi. Kulüplerin servis hizmetinin araç servis noktasında sizin beyanlarınız var. O topluda o işi yapacak olan kişiyle ücretsiz yapılacağına dair söylemlerini var. Bu söylem için de 2 buçuk yıllık zamanda bu hizmetin diğer spor kulüpleri için de yerine getirilmediği, sanki yerine getirilmiş gibi yapıp da fatura kesildiği iddia ediliyor. Bunlar Kemalpaşa kamuoyunda ciddi soru işaretleri olan bir süreç. Belediyeyi ilgilendiren noktalar da var. Mükremin Bey belediye meclis üyemiz, belediye başkan yardımcımız. Bu oldukça önemli bir konu. Biz geçen hafta katıldığınız yayından sonra da kim doğru söylüyor bilemiyoruz. Bu konuda da şeffaf ve net şekilde kamuoyu aydınlatılmalı” mesajı verdi.

"Birkaç gün izinliydim, ne işlem yapıldığını bilmiyorum"

AK Parti Grup Başkan Vekili Taslak’ın gündeme getirdiği iddialara yanıt veren Başkan Türkmen, “Armutlu Yüzme Havuzu… Gerçekten çocuklarımız çok değerli, duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Birkaç gün izinliydim, ne işlem yapıldığını bilmiyordum. Kültür Müdürümüz geldi ve beni bilgilendirdi. Ayda bir defa numune alınıyormuş oradan. Numune neticesinde daha evvel de bunlar olmuş. Giden kaymakam bey geçen yıl için, suyu değiştirmişler ‘Tekrar faaliyeti sürsün’ demişler, sürmüş. Bu sene kapatmış, kapalı şu an. Netice beş gün sonra geliyormuş. Hiçbir çocuğumuza bir şey olmasını istemem. Düğün yapılıyor orada, atlıyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? Havuza ayakkabılarla, elbiselerle nasıl atlanır anlamadım. Tedbir almamız gerekiyor. Gerekirse havuzun başında düğün yapılmamasına karar veririz. Bu sene olmayabilir, kiralamışızdır. Seneye de kiralamayız. Alkol alanlar oluyor. ‘Havuza giremezsiniz’ deniliyor ama ne kadar tedbir alırsanız alın insan kavga çıkarabiliyor. O yüzden ben bu konudaki hassasiyetinizi saygıyla karşılıyorum. Lütfen arkadaşlar, sizler de bizim hiçbir lüksümüz yok. Neye yok? Bir çocuğumuzun orada sıkıntı yaşamasını Kemalpaşa’yı versen, belediyeyi versen beni ikna edemezsiniz. Gözümüzün nuru çocuklar. Lütfen bu tür de bir analizin neticesinde sıkıntı varsa hemen kapatın. Orada tekrar uygun hale gelinceye kadar da açmayın. ‘Vatandaş şikayet ediyor’ deniliyor. Ederse eder arkadaş, çocuktan daha önemli değil. Lütfen bunlara titizlikle davranırsanız sevinirim” dedi.

“Geçenlerde ifade vermeye gittim”

Kemalpaşa Spor Kulübü’yle ilgili de yapılan şikayeti dile getiren Türkmen, “Bizi şikayet etmişler CİMER’e. Geçenlerde ifade vermeye gittim. Mükremin Bey bana dedi ki ‘Ben sadece üyeyim, başkan değilim’ dedi. Tabii o kendini daha iyi anlatır. Spor kulübü ayrı bir tüzel kişilik. Belediyemizden, belediyemizin bütçesinden ya da belediyemizle ilgili herhangi bir şey yapmadık. Daha önceki yönetimde yapılıyormuş. Bunlara araç veriliyormuş, taraftar grubu falan var. 18 spor kulübümüz var, bana hepsi eşit. Daha önceki yıllarda kaymakam bey benden rica etti, ‘Spor kulüpleri geliyor. Bunlara ne yardım edelim?’ diye. Biz malzeme yardımı yapabiliyoruz. Forma vs verebiliyoruz ama nakdi para hiç vermedik. Oradaki işlemlerin nasıl olduğunu, nasıl alındığını bilmiyoruz. Geçen gün bir yerde ben de okudum sizin söylemiş olduğunuz şeyi söylediler bana. O ayrı bir tüzel kişilik. Onların ne yapıp yapılmadığını bilmem. Benim üyeliğim falan yoktur galiba oraya. Ama Mükremin Bey ‘Ben üyeyim’ dediği için söyledim, başkan olmadığını söyledi. O yüzden spor kulübü ayrı bir tüzel kişilik. Onun da defterleri zannedersem incelenmiştir” dedi.

“Müfettişler gelip inceleyebilir”

“Bizim de belediye olarak her istenildiği zaman müfettişler gelip inceleyebilir” çıkışı da yapan Türkmen, “Her şeyiyle uygun kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde yapılması için elimden gelen titizliği yapıyorum. Ancak 26 tane de müdürlüğümüz var. Bu müdürlüklerden de ben yönetmelik ve kanunlara aykırı işlem yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü yapmazlar. Yönetim zafiyeti dediniz… Gerçekten birilerinin hoşuna gitmesi için bir şey yapmıyoruz, yapılması gereken işleri yapıyoruz. Kendi bütçemiz doğrultusunda elimizden gelen gayreti veriyoruz” diye konuştu.