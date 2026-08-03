Son Mühür- İzmir'de haftanın ilk gününde İZSU tarafından yayımlanan güncel programa göre, farklı ilçelerde şebeke arızaları, pompa sorunları, elektrik kesintileri ve ana boru arızaları nedeniyle planlı/arıza kaynaklı su kesintileri yaşanmaktadır. Kesintiden etkilenen bölgeler ve saat aralıkları şu şekildedir:

İlçe ve mahalle bazlı kesinti detayları

KARABAĞLAR (Ali Fuat Cebesoy, Esenlik, Refet Bele, Tahsin Yazıcı)

Saat Aralığı: 09:03 - 11:03 (Yaklaşık 2 saat)

Nedeni: Branşman Arızası (9135/5 Sk. No:3),

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Su Kesinti Izsu

KEMALPAŞA (Ören 75. Yıl Cumhuriyet)

Saat Aralığı: 09:00 - 12:00 (Yaklaşık 3 saat)

Nedeni: Pompa Arızası

KINIK (Poyracık)

Saat Aralığı: 08:31 - 11:31 (Yaklaşık 3 saat)

Nedeni: Ana Boru Arızası (Poyracık Mahallesi Dumlupınar Caddesi)

SEFERİHİSAR (Atatürk)

Saat Aralığı: 08:26 - 12:26 (Yaklaşık 4 saat)

Nedeni: Elektrik Arızası (5623 Sokak ve çevresi)

SEFERİHİSAR (Çamtepe, Gödence, Gölcük)

Saat Aralığı: 10:00 - 16:00 (Yaklaşık 6 saat)

Nedeni: Elektrik Arızası (Gediz Elektrik planlı kesintisine bağlı)

URLA (Camiatik)

Saat Aralığı: 08:56 - 10:56 (Yaklaşık 2 saat)

Nedeni: Ana Boru Arızası

Kaynak: HABER MERKEZİ