YENİ Parti, İzmir'deki örgütlenme çalışmalarını büyük ölçüde noktalayarak ilçe teşkilatlarını hazır hale getirdi. Partinin kuruluş sürecinde CHP'den istifa ederek yeni oluşuma katılım sağlayan ilçe başkanlarının büyük bölümü görevlerine yeniden atanırken, teşkilatlanma sürecinin kısa sürede noktalanması planlanıyor.
Güzelbahçe'de tek değişiklik!
İzmir teşkilatında dikkat çeken tek değişiklik Güzelbahçe İlçe Başkanlığı'nda meydana geldi. Daha önce bu görevi gerçekleştiren Devrim Seyrek'in müzik kariyerine ağırlık verme kararı sebebiyle yeniden görevlendirmeyi kabul etmediği ifade edildi.
Bunun ardından Güzelbahçe İlçe Başkanlığı görevine Bilgin Akdoğan atanan isim oldu. Böylece İzmir'deki ilçe yapılanmasında tek görev değişikliği Güzelbahçe'de meydana gelerek dikkatlerden kaçmadı.
Atama tebliğleri genel merkezden geldi!
İlçe başkanlarına ilişkin görevlendirmeler, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile Genel Sekreter Yunus Emre tarafından iletildi.
Görev belgelerine ulaşan ilçe başkanlarının, teşkilatlanma sürecini hızlandırarak yönetim kurullarını oluşturduğu ve saha çalışmalarına başladığı ifade edildi.
Görevlendirilen isimler belli oldu!
YENİ Parti'nin İzmir'de görevlendirdiği ilçe başkanları şu şekilde:
- Aliağa: Barış Eroğlu
- Balçova: Murat Aküzüm
- Bayındır: Arif Uyguner
- Bayraklı: Münir Demir
- Bergama: İsmail Durmaz
- Beydağ: Zeki Kader
- Bornova: Ertürk Çapın
- Buca: Suat Bulut
- Çeşme: Seyit Dolunay Onur
- Çiğli: Erkan Akar
- Dikili: Emre Kırlı
- Foça: Kenan Düzgün
- Gaziemir: Çağrı Şırlancı
- Güzelbahçe: Bilgin Akdoğan
- Karabağlar: Volkan Gürboğa
- Karaburun: Erdal Subaşı
- Karşıyaka: Levent Güçlü
- Kemalpaşa: Ahmet Yılmaz
- Kınık: Hasan Selvi
- Kiraz: Mehmet Orhan
- Konak: Serkan Kalmaz
- Menemen: Hüseyin Özbey
- Menderes: Mehmet Emin Işık
- Narlıdere: Mesut Durgun
- Ödemiş: Bülent Eker
- Seferihisar: Rahmi Tezel Çınar
- Selçuk: İpek Onbaşıoğlu
- Tire: Gürol Soyuer
- Torbalı: İbrahim Özer
- Urla: Ahmet Bahri Alaz