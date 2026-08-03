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YENİ Parti'nin İzmir'de görevlendirdiği ilçe başkanları şu şekilde:

Görev belgelerine ulaşan ilçe başkanlarının, teşkilatlanma sürecini hızlandırarak yönetim kurullarını oluşturduğu ve saha çalışmalarına başladığı ifade edildi.

İlçe başkanlarına ilişkin görevlendirmeler, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile Genel Sekreter Yunus Emre tarafından iletildi.

Bunun ardından Güzelbahçe İlçe Başkanlığı görevine Bilgin Akdoğan atanan isim oldu. Böylece İzmir'deki ilçe yapılanmasında tek görev değişikliği Güzelbahçe'de meydana gelerek dikkatlerden kaçmadı.

İzmir teşkilatında dikkat çeken tek değişiklik Güzelbahçe İlçe Başkanlığı'nda meydana geldi. Daha önce bu görevi gerçekleştiren Devrim Seyrek'in müzik kariyerine ağırlık verme kararı sebebiyle yeniden görevlendirmeyi kabul etmediği ifade edildi.

YENİ Parti, İzmir'deki örgütlenme çalışmalarını büyük ölçüde noktalayarak ilçe teşkilatlarını hazır hale getirdi. Partinin kuruluş sürecinde CHP'den istifa ederek yeni oluşuma katılım sağlayan ilçe başkanlarının büyük bölümü görevlerine yeniden atanırken, teşkilatlanma sürecinin kısa sürede noktalanması planlanıyor.

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