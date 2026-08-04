Son Mühür- Yeni Parti lideri Özgür Özel'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirlerken ankette sorulan beş kişiden biri olduğunu duyurduğu Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Yeni Parti'nin saflarına katıldı.

Fatih Altaylı'ya konuk olan Özgür Özel, bugünlerde AK Parti'ye geçme iddialarıyla gündeme gelen Cemil Tugay'ın tercih edilmesiyle ilgili olarak,

''İzmir'de de mesela pırıl pırıl Selçuk Belediye Başkanımız kadın. Filiz Ceritoğlu Sengel, onu da ankete koyduk. Hepsini koyduk. Cemil Bey birinci çıktı. O beşinci çıktı. Çünkü Selçuk ve civarında çok seviliyor ama dön bu tarafa öbür tarafta kimse tanımıyor. Yoksa mesela Selçuk Belediye Başkanı eşit oyda çıksaydı, yakın bile çıksaydı aday gösterilirdi' diye konuşmuştu.

Özel'in her daim yanında...



CHP'deki parti içi iktidar yarışının ilk gününden itibaren Özgür Özel kanadında yer alan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel CHP'ye veda etmesinin ardından Yeni Parti saflarına katılmasını resmileştiren imzayı attığını duyurdu.



''Bugün sadece yeni bir partiye katılmadım; milletimizin umudunu büyütecek, ülkemizin yarınlarını yeniden inşa edecek güçlü ve onurlu bir yürüyüşe omuz verdim'' diyen Sengel,

''İnandığım değerlerden, halkımıza hizmet etme kararlılığımdan ve adalet mücadelemden asla vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Çünkü biliyorum ki değişim; cesaretle atılan ilk adımla başlar.

Şimdi birlik olma, daha çok çalışma ve geleceği hep birlikte kurma zamanı. Bu kutlu yolculukta omuz omuza yürüyecek, ülkemiz için en iyisini hep birlikte başaracağız.

Yeni Parti’mizin milletimize hayırlı olmasını diliyor, bu büyük yürüyüşün parçası olmaktan onur duyuyorum'' mesajı verdi.