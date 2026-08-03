Son Mühür- Özgür Özel liderliğinde Türk siyasi yaşamına adım atan Yeni Parti'ye ilk destek veren isimlerden biri CHP saflarından Kemalpaşa Belediye Başkanı seçilen Mehmet Türkmen'di.

Türkmen'in CHP'ye veda ettiğini duyurmasının ardından gözler Kemalpaşa Meclisi'nde Yeni Parti'nin de eklenmesinin ardından oluşacak tabloya çevrilmişti.

Ağustos ayı olağan meclis toplantısını takip edenler, CHP'li 18 meclis üyesinden kimlerin Yeni Parti'ye geçtiği sorusuna cevap bulamadı.

AK Parti ve MHP sıralarında gelen, ''madem istifa edildiği söyleniyor, o zaman komisyon üyelerinin yeniden seçilmesi gerekir'' talebi, Başkan Türkmen'in, ''Ben yazı işlerine sordum, henüz belediyeye gelen resmi istifa yok' söylemiyle kabul edilmedi.

Kemalpaşa kulislerinde 18 CHP'li meclis üyesinden 14'ünün Yeni Parti'ye geçeceği, 4'ünün ise CHP'de kalacağı konuşuluyor.

CHP'de kalması beklenen Meclis üyeleri şöyle...



Ahmet Cemil Balyeli

Ercan Genç

Mehmet Akhöyük

Baran Gültekin



Yeni Parti'ye geçmesi beklenen meclis üyeleri şöyle...



Yiğit Mutlu

Selçuk Karakülçe

Musa Çelik

Musa Eroğlu

Orhan Berber

Ayşe Erol

Aysel Ablak

Mehmet Katı Çınar

Mükremin Zülkadiroğlu

Nejat Özden

Mehmet Karadağ

Hüseyin Kalıpçı

Çetin Kayalı

Barış Uçar



Meclis tablosu nasıl şekillenir?



31 Mart sonrası oluşan Kemalpaşa Meclisi'nde 18 CHP'li üye dışında 10 AK Parti ve 3 MHP'li meclis üyesi bulunuyor.

İzmir'in kimi ilçe belediye meclislerinde aynı partiden olduğu halde gözlenen Belediye Başkanı/ Meclis üyesi gerilimi Kemalpaşa Meclisi'nde bu güne kadar yaşanmadı.

Başkan Mehmet Türkmen'in AK Parti'den sık sık, MHP'den kimi zaman gelen eleştirilere karşı tek parça olarak Türkmen'in arkasında duran 18 kişilik CHP Grubu, başkent Ankara'da yaşanan siyasi deprem sonrası yeni bir sayfa açmak zorunda kalacak gibi görünüyor.

Kulislerde beklendiği gibi 18 CHP'li meclis üyesinden 14'ünün Yeni Parti rozeti takması halinde Kemalpaşa Meclis tablosu, kağıt üstünde de olsa muhalefet meclis üyelerinin çoğunluk olduğu bir meclis tablosuna dönüşecek.

Kemalpaşa Meclisi'nde yeni bir sayfa...



14 Yeni Parti Meclis üyesinin desteğini arkasında bulacak olan Başkan Mehmet Türkmen bu kez sadece 10 AK Partili, 3 MHP'li Meclis üyesine ek olarak bir zamanlar aynı saflarda politika yaptıkları 4 CHP'li Meclis üyesinin de muhalefetiyle karşı karşıya kalabilir.

Başkan Mehmet Türkmen için önündeki yaklaşık 2.5 yıllık süreç, geride kalan 2.5 yıllık sürece göre çok daha zor, çok daha gerilim dolu geçebilir gibi görünüyor.

