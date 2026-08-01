Son Mühür / Yağmur Daştan- Kemalpaşa Belediyesi'nin Armutlu Mahallesi’nde özellikle sıcak yaz aylarında vatandaşa hizmet veren yüzme havuzu hakkında ortaya yeni bir iddia atıldı. İddialara göre; geçtiğimiz hafta sonu Armutlu Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen bir düğüne katılan bazı kişiler, düğün sırasında kıyafet ve ayakkabılarıyla havuza atladı. Düğünün ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün hafta başında gerçekleştirdiği rutin kontrolleri sırasında havuz suyu analizi ‘olumsuz’ çıktığı ileri sürülürken, söz konusu havuzun yeni sonuçlar bulununcaya kadar kapatılmasına karar verildiği öğrenildi. İddialara göre, yapılan ilk analizin ardından Armutlu Yüzme Havuzu çıkan olumsuz sonuca rağmen bir süre daha kullanılmaya devam etti.

İkinci analiz de ‘olumsuz’ geldi

Öte yandan, söz konusu havuzda sonrasında ikinci bir analiz daha yapıldı. Yapılan ikinci analizin de sonucunun gelmesi sonrası 30 Temmuz Perşembe günü Kemalpaşa Belediyesi’nin Belediye Kültür, Sanat ve Spor Dairesi Başkanlığı’nca Armutlu Yüzme Havuzu bu kez kullanıma kapatıldı.

“Tadilat ve arıza var denildi” iddiası

Belediye ekiplerinin havuzu kapatması ise vatandaşın dikkati çekti. Konuyla ilgili bölge vatandaşının bilgilendirilmediği öne sürülürken; havuzun neden kapatıldığının sorulması üzerine belediye ekiplerinin vatandaşa ‘Tadilat var’, ‘Arıza var’ şeklinde açıklamalarda bulunduğu ileri sürüldü.

*** Konuyla ilgili belediyeden herhangi bir açıklama yapıldığı takdirde haberlerimizde yer verilecektir.