YouTube tarafında yaşanan aksaklığın kaynağına dair resmî bir açıklama henüz gelmedi. Bildirimler, akşam saatlerine doğru belirli bölgelerde yoğunlaştı. Kullanıcıların bir bölümü videoları açarken hata mesajıyla karşılaştı.

Sorunun ne kadar süreceği ve tüm kullanıcıları kapsayıp kapsamadığı merak konusu oldu. Türkiye'den de arıza bildirimleri iletildi. İşte tabloya dair ayrıntılar.

YouTube erişim sorununda son durum

Bildirimlerin büyük bölümü uygulamanın açılmaması ve ana sayfanın yenilenememesi üzerine yoğunlaştı. Bazı kullanıcılar video oynatıcının donduğunu, bazıları ise oturum açarken hata aldığını aktardı.

Kesintinin küresel bir ölçekte yaşanıp yaşanmadığı henüz netleşmedi. Bu tür durumlarda sorun genellikle belirli sunucu bölgelerini etkiliyor ve kısa süre içinde giderilebiliyor. Platformdan yapılacak açıklama, aksaklığın boyutunu ortaya koyacak.

Sorun cihaz kaynaklı mı, nasıl kontrol edilir?

Bir uygulamada yaşanan aksaklığın kaynağını anlamanın en pratik yolu, karşılaştırma yapmak. Aynı bağlantı üzerinden başka uygulamalar sorunsuz çalışıyorsa hata büyük olasılıkla platform tarafında.

Downdetector gibi arıza takip siteleri de bu noktada yol gösteriyor. Bildirim grafiğinde ani bir yükseliş görülmesi, sorunun toplu biçimde yaşandığını gösteriyor. Grafik sakin seyrediyorsa aksaklığın kişisel bağlantıdan kaynaklandığı düşünülebilir.

Mobil veri ile Wi-Fi arasında geçiş yapmak da hızlı bir test yöntemi. İki bağlantıda da aynı hata alınıyorsa sorun cihazın ötesinde bir yerde aranmalı.

Bağlantı problemi için yapılabilecekler

Uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açmak çoğu geçici hatayı çözüyor. Sonuç alınamazsa modem ve cihazın yeniden başlatılması ikinci adım olarak deneniyor.

Uygulama önbelleğinin temizlenmesi de sık başvurulan bir yöntem. Android cihazlarda ayarlar menüsündeki uygulama bilgileri bölümünden önbellek silinebiliyor. Güncel sürümün yüklü olup olmadığını kontrol etmek de fayda sağlıyor.

Tarayıcı üzerinden erişim denemek, sorunun uygulamayla mı yoksa hesapla mı ilgili olduğunu anlamaya yardımcı oluyor. Farklı bir cihazdan giriş yapmak da benzer bir ipucu veriyor.

Toplu kesintilerde kullanıcı tarafında yapılacak bir işlem sonucu değiştirmiyor. Böyle durumlarda platformun teknik ekiplerinin müdahalesini beklemek gerekiyor. Erişim genellikle kısa süre içinde normale dönüyor.