Son Mühür - İzmir’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Kent genelinde yağış öngörülmezken, gün içinde ortalama sıcaklığın 37 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Yüksek sıcaklığın yanı sıra Meteoroloji yetkilileri Kuzey Ege ve İzmir çevresinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek fırtına dikkat çekti. Rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin edilirken; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Bayındır ve Tire’de termometreler 40 dereceyi aşıyor...

Kuvvetli rüzgarla birlikte kentin iç kesimlerinde aşırı sıcaklar etkisini daha yoğun hissettirecek. Meteorolojik verilere göre günün en yüksek sıcaklıkları Bayındır’da 41 derece, Tire’de ise 42 derece olarak ölçülecek. Yetkililer, hem fırtınanın getirdiği olumsuzluklara hem de yüksek sıcaklığın yaratabileceği sağlık sorunlarına karşı özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

İzmir ilçeleri hava durumu 4 Ağustos 2026

Aliağa: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36°C'ye kadar yükselecek. Balçova: Sıcak hava devam edecek, en yüksek sıcaklık 37°C olacak. Bayındır: Kavurucu sıcaklar etkisini sürdürecek, sıcaklık 41°C'ye ulaşacak. Bayraklı: Gün boyunca sıcak hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 39°C olacak. Bergama: Sıcak ve bunaltıcı bir gün bekleniyor, sıcaklık 36°C'ye kadar çıkacak. Beydağ: Sıcak hava etkisini gösterecek, en yüksek sıcaklık 39°C olacak. Bornova: Sıcak hava gün boyu etkili olacak, sıcaklık 39°C'ye ulaşacak. Buca: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 38°C'ye kadar yükselecek. Çeşme: Açık ve güneşli bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 32°C olacak. Çiğli: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38°C'ye kadar çıkacak. Dikili: Sıcak hava gün boyu devam edecek, en yüksek sıcaklık 36°C olacak. Foça: Açık ve güneşli bir hava bekleniyor, sıcaklık 34°C'ye ulaşacak. Gaziemir: Sıcak hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 37°C olacak. Güzelbahçe: Açık ve güneşli bir gün bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak. Karabağlar: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 35°C olacak. Karaburun: Açık ve güneşli hava görülecek, sıcaklık 33°C'ye kadar çıkacak. Karşıyaka: Sıcak hava gün boyu etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 39°C olacak. Kemalpaşa: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 37°C'ye ulaşacak. Kınık: Sıcak ve bunaltıcı bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 37°C olacak. Kiraz: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 39°C'ye kadar yükselecek. Menderes: Sıcak hava gün boyu devam edecek, en yüksek sıcaklık 38°C olacak. Menemen: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 38°C olacak. İzmir'de ilçeler arası 11 derecelik fark! Günün en sıcak ve en serin ilçeleri belli oldu İçeriği Görüntüle Narlıdere: Sıcak hava görülecek, en yüksek sıcaklık 35°C olacak. Ödemiş: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 39°C'ye kadar çıkacak. Seferihisar: Sıcak hava gün boyunca devam edecek, en yüksek sıcaklık 35°C olacak. Selçuk: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38°C olacak. Tire: Kavurucu sıcaklar etkisini sürdürecek, sıcaklık 42°C'ye ulaşacak. Torbalı: Sıcak hava gün boyu hakim olacak, en yüksek sıcaklık 38°C olacak. Urla: Açık ve güneşli bir gün bekleniyor, sıcaklık 32°C olacak.