Selçuk Gerede'nin nüfusa kayıtlı adı Mehmet Selçuk Gerede. 1927'de İstanbul'da doğdu, mesleğe havacılık hekimi olarak başladı. Kariyerinin rotasını ise Amerika yılları belirledi.

Merak edilen bir başka konu, ailenin geçmişi. Baba tarafından Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına uzanan bir isim çıkıyor karşımıza. Bu bağ, soyadının hâlâ tanınmasını sağlıyor.

Selçuk Gerede'nin ailesi ve yetiştiği çevre

Babası Hüsrev Gerede. Kurtuluş Savaşı'nın önemli aktörlerinden, sonrasında diplomasi görevlerinde bulunmuş bir asker. İstiklal Caddesi'ne büstü dikilen bu ismin oğlu olmak, doğal olarak belli bir çevrenin içinde büyümek anlamına geliyordu.

Selçuk Gerede tıbba yöneldi ve mesleğinde ilerledi. Hayatı üç şehre bölündü zamanla: İstanbul, New York ve Paris. Sağlık camiasının yanında kültür sanat çevrelerinde de tanınan bir sima oldu.

Amerika yıllarında hangi görevi üstlendi?

1970'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. New York'taki Birleşmiş Milletler Hastanesi'nde çalışmaya başladı, kısa süre sonra kurum içinde yükseldi.

Sonrasında Birleşmiş Milletler'de başhekimlik görevine getirildi. Bu makamda uzun yıllar kaldı; üst düzey diplomatlara ve uluslararası misyon çalışanlarına sağlık hizmeti verdi. Yurt dışında bu düzeyde görev üstlenen Türk hekimlerin sayısı o dönem oldukça sınırlıydı.

Evliliği, kızları ve ölümü

Eşi Canan Gerede, diplomat Cemil Vafi'nin kızı. Yönetmenlik ve senaristlik yaptı, Türk sinemasında kendi çizgisini kurdu.

Çiftin iki kızı oldu: Bennu ve Şiva. Fotoğraf sanatçısı olarak tanınan Bennu Gerede 1971'de İstanbul'da dünyaya geldi. Katıldığı bir internet yayınındaki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılınca, ailesine dair sorular da peş peşe geldi.

Selçuk Gerede'yi 14 Haziran 2003'te kaybettik. Teşvikiye'deki evinde kalp krizi geçirdi, 76 yaşındaydı. Cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ndeki aile kabristanına defnedildi.

Geride bıraktığı kariyer, bugün magazin sayfalarında dolaşan aile hikâyesinin çok ötesinde bir yerde duruyor. Havacılık hekimliğinden Birleşmiş Milletler koridorlarına uzanan bir meslek yolculuğu söz konusu. Adının hâlâ aranıyor olması da bunu gösteriyor.