Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de Kemalpaşaspor Kulübü’ne yönelik tartışmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde soruşturma iddialarıyla gündeme gelen kulüple ilgili kamuoyunda Kemalpaşaspor Kulübü Başkanı olarak bilinen ve aynı zamanda Kemalpaşa Belediyesi’nde ‘başkan yardımcısı’ olan Mükremin Zülkadiroğlu, “Bana henüz gelen bir şey yok fakat belediyeye gelmiş olabilir. Benimle ilgili herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum” açıklaması yapıldı. ‘Soruşturma’ süreci devam ederken bu kez de sosyal medya hesaplarından ‘kulüp başkanı’ olarak lanse edilen ve spor kulübüyle ilgili yapılan törenlerde protokolde yer alarak ödül takdim eden Zülkadiroğlu’nun Kemalpaşaspor Kulüp Başkanı olmadığı ifade edildi. “Kemalpaşaspor kulübü başkanıyım” diyen Şakir Yok ise merak edilen sorularla ilgili demeç vermek istemedi.

Başkan Türkmen: Yönetimde görevi yok!

Konuyla ilgili Son Mühür TV’ye özel açıklamalarda bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Zülkadiroğlu'nun kulüp başkanı olmadığını, yalnızca kulübün bir üyesi olduğunu söyledi. Türkmen, “Mükremin Bey benim yardımcım. Kemalpaşaspor’un üyesi, yönetiminde görevi yok, bir şeyi yok” dedi.

Oysa o tarihte seçildiği biliniyor…

Kemalpaşaspor Kulübü’nün 14 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşen olağan kongresinin ardından Mükremin Zülkadiroğlu kamuoyuna ‘kulüp başkanı’ olarak tanıtılmıştı. Kulübün yine sosyal medya paylaşımlarında verilen bilgilerde Zülkadiroğlu, protokol ziyaretlerinden ödül törenlerine kadar birçok resmi organizasyonda ‘kulüp başkanı’ olarak yer almıştı. Sonrasında ise geçtiğimiz yıldan bu yana Kemalpaşaspor Kulübü’nün başkanının Şakir Yok olduğu ifade edildi.

Son Mühür sordu ama…

Konuyla ilgili Son Mühür Şakir Yok’a ulaşarak süreç hakkında bilgi istedi. Yok, süreçle ilgili bilgiler verse de söz konusu ifadelerinin yayınlanmamasını talep etti.

İşte, Şakir Yok’a sorulan o sorular:

Kemalpaşaspor’un başkanı siz misiniz?

Kemalpaşaspor’a neden soruşturma açıldı?

Kemalpaşaspor’un başkanlığına ne zaman siz geldiniz?

31 Ocak 2026 tarihinde Kemalpaşaspor’un başkanı siz miydiniz?

Eğer 31 Ocak 2026 tarihinde siz başkansanız neden sosyal medyanızda “Kemalpaşaspor Kulübü Başkanımız Mükremin Zülkadiroğlu” ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar yapıldı?

Kemalpaşaspor kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar hakkında bir işlem yapacak mısınız?

Ahmet Deniz Kayalı kulübünüzün yetkilisi midir?

Ahmet Deniz Kayalı kulübünüzün yetkilisi değilse neden “Yetkiliyim” dedi?