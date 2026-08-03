Son Mühür- Geçtiğimiz Temmuz ayı meclis toplantısına 18 CHP'li meclis üyesine ev sahipliği yapan Kemalpaşa Meclisi, Ağustos ayı toplantısında bu CHP'lilerden kaçı Yeni Parti'ye gitti sorusuna cevap bulamadı.

AK Partili Meclis üyesi Okan Bildirici, kamuoyuna yansıyan CHP'deki istifalar sebebiyle komisyonlarda yeni seçim olması gerektiğini savundu,

Türkmen'e göre istifalar henüz gelmemiş...



Başkan Türkmen ise, belediyenin yazı işleri müdürlüğüne sorduğunda, ''istifalarla ilgili bildiri gelmemiş, kim istifa etti bilmiyorum'' cevabını verdi.

Bildirici'nin, ''eski tarihle istifa olmuşsa bugünkü meclis düşer'' iddiasına Başkan Türkmen,

''meclis düşer mi kardeşim!'' sözleriyle değerlendirdi.



MHP'li Canip Han da aynı konuya dikkat çekti...



MHP'li Meclis üyesi Canip Han da aynı konuda söz alarak Başkan Türkmen'e seslendi.

''Yeni Parti grubu olacak zannetmiştim ama siz, resmi istifa olmadığını söylediniz'' diyen Canip Han,

''İstifanız kamuoyuna yansıdı, partiden istifa ettinizse komisyonlarda yenilenmesi gerekir, resmen istifa ettilerse üyelikler otomatikman düşer. Komisyonlara partilerden oransal olarak seçilir. Kaç kişi istifa etti belli değil, en kısa zamanda yeni bir meclis yapılması gerekir'' hatırlatmasında bulundu.

Yeniden söz alan Başkan Türkmen, resmi istifaların belediye yazı işlerine gelmesinin ardından olağanüstü bir meclis toplantısı yapacaklarını duyurdu.

Türkmen, Ağustos ayında olağanüstü bir toplantı yaparız demesine rağmen bir sonraki toplantının 1 Eylül tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

