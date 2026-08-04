Manifest'in yurt dışı planları, ilk açıklamadaki ifadelerin farklı yorumlanmasıyla büyüdü. Ekim ayında Londra'da verilecek konser de tartışmayı besleyen unsurlardan biri oldu. Grubun geleceğine dair sorular böylece arttı.

Taşınma söylentisinin ardından ikinci bir açıklama geldi. Bu açıklamada hem ortak evin kapatılma gerekçesi hem de Londra'nın hangi amaçla kullanılacağı anlatıldı. Tablo bu şekilde netleşti.

Manifest hakkındaki taşınma iddiaları nasıl başladı

Tolga Akış ilk paylaşımında grubun eylül ayında İstanbul'daki ortak evini kapatacağını duyurdu. Aynı açıklamada Londra'da yeni bir ortak çalışma alanı kurulacağı bilgisi de yer aldı.

Akış, 16 Ekim'de Wembley Arena'da yapılacak konser öncesinde global hazırlıkların Londra'da sürdürüleceğini, uluslararası bir yapım şirketiyle görüşmelerin devam ettiğini ve yeni bir dönemin kapısının aralandığını aktardı. Bu ifadeler sosyal medyada grubun Türkiye'den ayrılacağı ve faaliyetlerini İngiltere'den yürüteceği biçiminde yorumlandı.

Tolga Akış'ın ikinci açıklaması neyi değiştirdi?

İddiaların büyümesi üzerine menajer yeni bir açıklama yaptı. İlk paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirten Akış, Londra'ya taşınma gibi bir planın bulunmadığını söyledi.

İstanbul'daki ortak evin kapatılma nedeni de açıklandı. Akış, grup üyelerinin artık kendi bireysel yaşam alanlarını kurduğunu, evin bu yüzden kapandığını aktardı. Londra'nın ise yalnızca global çalışmaların ve uluslararası iş birliklerinin yürütüleceği bir merkez olacağını vurguladı.

Menajer, "Ülkemiz her şeyimiz" sözleriyle Türkiye'den temelli ayrılma düşüncesi taşımadıklarını dile getirdi. Wembley konserinin ardından grubun Türkiye'ye döneceğini de belirtti.

Grup üyeleri ve Wembley takvimi

Manifest altı üyeden oluşuyor. Kadroda Esin Baha, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay bulunuyor.

Grubun takvimindeki en önemli durak 16 Ekim'deki Londra konseri. Wembley Arena sahnesi, ekibin uluslararası çıkışı açısından kritik bir adım olarak görülüyor. Konser öncesi hazırlıkların İngiltere'de sürmesi de bu planın parçası.

Ortak evin kapanması ise grubun dağılacağı anlamına gelmiyor. Üyeler çalışmalarını sürdürecek, yurt dışı projeleri Türkiye'deki faaliyetlerle birlikte yürütülecek.