Son Mühür - Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan eyyam-ı bahur sıcak hava dalgası batı kentlerini etkisi altına alıyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmesi beklenirken, Ege Bölgesi ve özellikle İzmir yüksek değerlerle karşı karşıya kalacak. Yağışın öngörülmediği kent genelinde termometrelerin ortalama 35-36 dereceyi göstermesi, yüksek nem oranıyla birlikte bunaltıcı bir havanın hakim olması bekleniyor.

Bayındır ve Tire’de termometreler 40 dereceyi aşacak

İzmir’in iç kesimlerinde ise sıcaklıklar çok daha yüksek seviyelere ulaşacak. Kent merkezinde ve kıyı ilçelerde nemle birlikte etkisini artıran sıcak hava, Bayındır ve Tire’de rekor düzeylere yaklaşacak. Meteorolojik verilere göre, bu iki ilçede termometrelerin 41 dereceyi bulması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle sıcaklığın 40 dereceyi aşacağı bu bölgelerde yaşayan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

İzmir ilçelerinde son durum 3 Ağustos 2026

Aliağa: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Balçova: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 35°C olacak.

Bayındır: Kavurucu sıcaklar etkili olacak, sıcaklık 41°C olacak.

Bayraklı: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 37°C olacak.

Bergama: Sıcak ve bunaltıcı bir hava bekleniyor, sıcaklık 36°C olacak.

Beydağ: Aşırı sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 39°C olacak.

Bornova: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 37°C olacak.

Buca: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 35°C olacak.

Çeşme: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, sıcaklık 31°C olacak.

Çiğli: Az bulutlu bir gökyüzüyle birlikte sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 34°C olacak.

Dikili: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 35°C olacak.

Foça: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Gaziemir: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 35°C olacak.

Güzelbahçe: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32°C olacak.

Karabağlar: Az bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor, sıcaklık 32°C olacak.

Karaburun: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Karşıyaka: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 36°C olacak.

Kemalpaşa: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 38°C olacak.

Kınık: Sıcak ve bunaltıcı bir hava bekleniyor, sıcaklık 37°C olacak.

Kiraz: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 38°C olacak.

Menderes: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 36°C olacak.

Menemen: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 36°C olacak.

Narlıdere: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32°C olacak.

Ödemiş: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 39°C olacak.

Seferihisar: Sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor, sıcaklık 35°C olacak.

Selçuk: Az bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor, sıcaklık 34°C olacak.

Tire: Kavurucu sıcaklar etkili olacak, sıcaklık 41°C olacak.

Torbalı: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 37°C olacak.

Urla: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32°C olacak.