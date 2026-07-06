Son Mühür- Yangın, Karşıyaka'nın Mustafa Kemal Mahallesi'nde hemen üst kısımlarında bulunan ve şehrin akciğerleri sayılan Yamanlar Dağı eteklerinde meydana geldi.

Sarp arazi yapısı sebebiyle karadan müdahalenin güçleştiği Yamanlar bölgesinde, dumanlar kentin birçok noktasından net bir şekilde görülebiliyor. Bölgenin ağaçlık alan olması ve rüzgarla birlikte alevler hızla yayılıyor.

Havadan ve karadan yoğun mesai

İhbarın hemen ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri çok sayıda araçla yangın yerine sevk edildi. Karadan çok sayıda arazöz ve iş makinesi yangını engellemeye çalışırken, havadan da yoğun destek sağlandı.

Alevler yerleşim yerine yaklaştı

Rüzgarın sertleşmesiyle beraber yangın yönünü doğrudan evlerin bulunduğu alana çevirdi. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evlerin sınırına kadar yaklaşan alevler, mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Ekipler, yangının binalara sıçramaması için yerleşim yerlerinin çevresinde yoğun önlem aldı.

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