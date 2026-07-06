Yıllar önce final yapmasına rağmen tekrarlarıyla ekrana gelmeyi sürdüren dizi, her yaştan izleyiciyle buluşuyor. Muharrem rolüyle hafızalara kazınan usta tiyatrocu Ümit Yesin'in durumu, oyuncuyu ekran başında izleyen yeni nesil tarafından yakından araştırılıyor.

CENNET MAHALLESİ MUHARREM ÖLDÜ MÜ?

Evet. Cennet Mahallesi dizisinde Muharrem karakterini canlandıran usta oyuncu Ümit Yesin, 19 Mart 2019 tarihinde 65 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının vefat haberini o dönem sanat camiasındaki yakın dostları duyurdu. Usta ismin ölümü sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu.

ÜMİT YESİN KİMDİR?

Ankara'da 28 Ocak 1954'te doğan Ümit Yesin, kariyeri boyunca sayısız tiyatro, sinema ve televizyon projesinde görev aldı. Çiçek Taksi, Cennet Mahallesi ve Yeni Gelin dizilerindeki rolleriyle geniş kitlelerce tanındı. Türk sanat dünyasının tecrübeli isimlerinden biri olan oyuncu, pek çok başarılı yapıma imza attı.

ÜMİT YESİN CENNET MAHALLESİ'NDE HANGİ YILLARDA OYNADI?

Başarılı oyuncu, 2004 ile 2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinde Muharrem karakterini oynadı. Doğal oyunculuğu ve komedi sahnelerindeki performansıyla yapımın unutulmaz isimleri arasına girdi. Geride bıraktığı bu karakter, dizinin tekrar bölümleriyle seyircinin karşısına çıkmaya devam ediyor.