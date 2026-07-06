Son Mühür- İzmir, birkaç gün öncesine bakılırsa bugün biraz nefes alacak. Ama yine de sıcaklıkların düştüğünü sanıp aldanmayın. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, şehir genelinde az bulutlu bir hava var ve merkezde sıcaklık 34 dereceyi bulacak. Üstelik bazı ilçelerde termometreler yeniden 37 dereceyi gösterecek. İşte Meteoroloji tarafından açıklanan, haftanın ilk günü ilçe ilçe hava durumu listesi:

06 Temmuz Pazartesi İzmir ilçe ilçe hava durum

Merkez: Az Bulutlu | En Düşük: 23°C – En Yüksek: 34°C

Aliağa: Az Bulutlu | En Düşük: 22°C – En Yüksek: 34°C

Balçova: Az Bulutlu | En Düşük: 20°C – En Yüksek: 34°C

Bayındır: Sıcak | En Düşük: 18°C – En Yüksek: 36°C

Bayraklı: Sıcak | En Düşük: 21°C – En Yüksek: 35°C

Bergama: Az Bulutlu | En Düşük: 20°C – En Yüksek: 33°C

Beydağ: Sıcak | En Düşük: 17°C – En Yüksek: 35°C

Bornova: Sıcak | En Düşük: 22°C – En Yüksek: 35°C

Buca: Az Bulutlu | En Düşük: 20°C – En Yüksek: 34°C

Çeşme: Az Bulutlu | En Düşük: 22°C – En Yüksek: 30°C

Çiğli: Az Bulutlu | En Düşük: 19°C – En Yüksek: 34°C

Dikili: Az Bulutlu | En Düşük: 21°C – En Yüksek: 33°C

Foça: Az Bulutlu | En Düşük: 22°C – En Yüksek: 32°C

Gaziemir: Az Bulutlu | En Düşük: 20°C – En Yüksek: 34°C

Güzelbahçe: Az Bulutlu | En Düşük: 21°C – En Yüksek: 31°C

Karabağlar: Az Bulutlu | En Düşük: 21°C – En Yüksek: 31°C

Karaburun: Az Bulutlu | En Düşük: 23°C – En Yüksek: 32°C

Karşıyaka: Az Bulutlu | En Düşük: 20°C – En Yüksek: 34°C

Kemalpaşa: Az Bulutlu | En Düşük: 18°C – En Yüksek: 33°C

Kınık: Az Bulutlu | En Düşük: 20°C – En Yüksek: 33°C

Kiraz: Sıcak | En Düşük: 16°C – En Yüksek: 35°C

Menderes: Sıcak | En Düşük: 19°C – En Yüksek: 35°C

Menemen: Az Bulutlu | En Düşük: 20°C – En Yüksek: 34°C

Narlıdere: Az Bulutlu | En Düşük: 21°C – En Yüksek: 33°C

Ödemiş: Sıcak | En Düşük: 18°C – En Yüksek: 35°C

Seferihisar: Az Bulutlu | En Düşük: 21°C – En Yüksek: 31°C

Selçuk: Az Bulutlu | En Düşük: 20°C – En Yüksek: 34°C

Tire: Sıcak | En Düşük: 18°C – En Yüksek: 37°C

Torbalı: Sıcak | En Düşük: 21°C – En Yüksek: 35°C

Urla: Az Bulutlu | En Düşük: 22°C – En Yüksek: 29°C