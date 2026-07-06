Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka Belediyesi’nin temmuz ayı ikinci olağan birleşimi Başkan Yıldız Ünsal’ın yönetiminde gerçekleşti. Meclis’te asansör periyodik kontrol protokolünün feshedilmesine yönelik iddialar damgasını vurdu. Meclis öncesinde TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, konuyla ilgili basın açıklaması düzenlerken Başkan Ünsal da meclis üyelerine süreç hakkında bilgiler verdi.

Belediye önünde eylem yaptılar!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, bugün Karşıyaka Belediyesi’nin öne gelerek sürece tepki gösterip basın açıklaması yaptı. Söz konusu protokol fesih gerekçelerinin kamu yararıyla bağdaşmadığını savunan oda üyeleri, belediye yönetimine sorular yöneltilirken, “Karşıyakalı yurttaşlarımız asansör periyodik kontrolü için daha fazla ücret ödeyecek mi? Bu ücretlerin kamuoyunda açık şekilde paylaşılmasını istiyoruz" denildi.

"Söz konusu olan yurttaşların ödediği ücretler, Karşıyaka halkının can ve mal güvenliğidir" sözleriyle devam eden açıklamada, "Tüm süreçler şeffaf şekilde yürütülmelidir. İmzalanan sözleşmeler ve bu kararın gerekçeleri kamuoyundan saklanmamalıdır. Taleplerimizi açıkça ifade ediyoruz: Fesih gerekçeleri geri çekilsin. Protokol ücretleri kamuoyu ile paylaşılsın. Tüm süreçler şeffafça yürütülsün. Karşıyaka halkının bu konuda bilgilendirilmesini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Başkan Ünsal, o iddialara yanıt verdi!

Oda üyelerinin eylemi devam ederken Meclis’te Başkan Ünsal, süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Asansörle ilgili bir süreç izlendiğinin altını çizen başkan Ünsal, “Makine mühendisleri odası en güvenilir kurumlardan biri. Fakat 2023’ün son çeyreğinden beri yapılan anlaşmalarda bazı aksaklıklar gördük, yazışmalar yaptık, iyileştirmeler istedik ama tam istediğimiz gibi olmadı. Firma değiştirme sebebimiz aldığımız eksikliktir. Şöyle bir yanlış algı var, vatandaş daha yükse ücret ödeyeceğini düşünüyor. Vatandaşın içi rahat olsun. Bir önceki dönemdeki ücret tarifesinin taban fiyatlarını bakanlık belirliyor. Aynı fiyatlar devam edecek. Sadece eksiklik olmasını istemiyoruz. İnsanlarda yanlış bir algı olmuş. Taban ve tavan fiyatını bakanlık belirliyor. Biz de aynı şekilde belirlenen ücreti kullanacağız” diye konuştu.

İki şirket için sermaye artırımı!

Meclis'te ayrıca Karşıyaka Belediyesi iştiraklerinden Kordelion İşletmeleri A.Ş. için 20 milyon TL, Kent Karşıyaka Sosyal Tesis İşletmeleri A.Ş. için ise belediye payına düşen 180 milyon TL tutarındaki nakdi sermaye artırımı talepleri gündemine geldi. Kordelion A.Ş.'nin sermaye artırımında belediyenin sahip olduğu yüzde 100 oranındaki hisse üzerinden 20 milyon TL’lik nakdi destek öngörülürken, Kent Karşıyaka A.Ş.'de ise belediyenin yüzde 96 oranındaki hissesine karşılık 180 milyon TL’lik sermaye artırımı önerge olarak meclise sunuldu. Söz konusu önergeler, ihtisas komisyonlarına havale edildi.