Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Temmuz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte İzmirliler akşam saatlerinde serinlemek ve keyifli vakit geçirmek için alternatifler arıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kentteki kültür sanat platformlarının bu hafta ve önümüzdeki günlerde düzenleyeceği ücretsiz konser, festival ve sergileri sizler için derledik. İşte cebinizi yakmayacak, tamamen ücretsiz haftalık İzmir etkinlik rehberi:

Yaz gecelerinin klasiği başlıyor: Tarihi Havagazı’nda Çim Konserleri

İzmir’de yaz aylarının en sevilen geleneklerinden biri olan "Çim Konserleri" bu hafta itibarıyla kapılarını açıyor. Nostaljik atmosferiyle bilinen Tarihi Havagazı Fabrikası, müzikseverleri çimlerin üzerinde ağırlamaya hazır. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserler serisi, yaz boyunca İzmirlilerin vazgeçilmez buluşma noktası olacak.

Etkinlik: Çim Konserleri 2026

Yer: Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi

Tarih: 7 Temmuz 2026 – 25 Ağustos 2026 (Her hafta)

Kentte sanat molası: Ücretsiz sergiler kapılarını açıyor

Sıcak yaz günlerinde klimalı ve serin bir ortamda sanatla buluşmak isteyenler için Tarihi Bıçakçı Han bu hafta iki önemli sergiye birden ev sahipliği yapıyor. Kent arşivine ve görsel hafızaya meraklı olanlar içinse Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi kapıları açık.

Topografya Resim Sergisi: 8 Temmuz - 20 Temmuz 2026 tarihleri arasında Tarihi Bıçakçı Han’da ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Suretler Resim-Heykel Sergisi: Temmuz ayı boyunca Tarihi Bıçakçı Han bünyesinde sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

İzmir Fotoğrafhanesi - Görsel Hafızanın İnşası (1840-1922): Kentin köklü tarihine ışık tutan bu özel sergi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde ücretsiz olarak görülebilir.

Karşıyaka’da Avrupa esintisi: Sound of Europe 5

İzmir’in en aktif ilçelerinden Karşıyaka, önümüzdeki günlerde uluslararası bir müzik ziyafetine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Avrupa müziğinin farklı tınılarını İzmirli gençlerle buluşturacak olan festival, tamamen ücretsiz ve açık havada gerçekleşecek.

Etkinlik: Sound of Europe 5 Festivali

Yer: Karşıyaka Bostanlı Seyir Terası

Tarih: 17 Temmuz 2 026