SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün eş zamanlı şafak operasyonu, İzmir barosu ve yargı camiasında şok etkisi yarattı. Kurgusal trafik kazalarıyla sigorta şirketlerini yaklaşık 200 milyon lira dolandıran organize suç örgütüne yönelik soruşturmada bir avukatın ismi örgüt üyesi, 16 avukatın soruşturma kapsamında ifade verdiği ortaya çıktı.

Avukat Örgüt Yöneticisi Çıktı!

Mali Şube ve MASAK ekiplerinin titiz takibi sonucu, liderliğini Eyüp Gürgür’ün yaptığı şebekenin en kritik noktasında bir hukukçunun yer aldığı saptandı. İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat Arda Akıncı'nın, suç örgütü adına doğrudan faaliyet gösterdiği ve yapı içinde 'yönetici' konumunda bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Akıncı’nın, kurgu kazaların ardından sigorta şirketlerini devre dışı bırakmak, eksper incelemelerini engellemek ve hasar bedellerini yargı yoluyla tahsil etmek amacıyla hukuki süreçleri manipüle ettiği ileri sürüldü.

Eksper Oyununu Hukukla Çözmüşler!

Örgütün, kamera bulunmayan kör noktalarda tezgahladığı kazaların ardından hasar ödemesi almak için doğrudan adli mekanizmaları devreye soktuğu anlaşıldı. Sigorta şirketlerinin inceleme yapmasını engellemek amacıyla dosyaları hızla Sigorta Tahkim Komisyonu, mahkemeler ve icra dairelerine taşıyan şebekenin, yargıyı dolandırıcılık aletine dönüştürmeye çalıştığı rapor edildi.

16 Avukat 'Bilgi Sahibi' Sıfatıyla Kıskaçta

Operasyonun genişlemesiyle birlikte dosyada adı geçen diğer hukukçular arasında da panik havası hakim oldu. Hasar dosyalarının tahsilat ve icra aşamalarında rol oynadığı belirlenen 16 avukat mercek altına alındı. Yapılan derinlemesine MASAK ve hesap incelemelerinde, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Avukat Arda Akıncı dışındaki 16 avukatın şüpheli bir para trafiğine ya da doğrudan örgüt bağlarına rastlanmadı. Ancak, hasar dosyalarında imzası ve takibi bulunan 16 avukatın soruşturma kapsamında 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadelerinin alındığı, avukatların panik yaşadığı öğrenildi.

