Olay, 3 Temmuz günü akşamüstü saat 18.00 sularında Mersinalanı Mahallesi’nde bulunan popüler bir plajda meydana geldi.

Sahilde güneşlenen İ.A. ile A.A. isimli iki vatandaş arasında, iddiaya göre şezlong yerleşiminden kaynaklı sözlü bir tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar arasında gerginlik arttı. Tartışma sonrasında hakarete uğradığını belirten A.A., durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.

Tutuklama talebiyle sevk edildi

Şikayet üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızıyla soruşturma başlattı. Plajdaki kavga sırasında söylenen sözlerin içeriği sebebiyle şüpheli İ.A., "nefret ve ayrımcılık" suçu işlediği gerekçesiyle emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Karakoldaki ifade işlemleri tamamlanan İ.A., savcılığa sevk edildi. Savcılık, şüphelinin ifadelerini aldıktan sonra tutuklanması talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği’ne sevkini gerçekleştirdi.

O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı

Sahildeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, kavganın boyutunu ortaya koydu.

Kayıtlarda, şüpheli İ.A.’nın sinir krizine girerek çevredekilere bağırdığı ve ardından plaj sandalyesini savurduğu anlar net bir şekilde görüldü.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedildi

Tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan İ.A. hakkındaki karar belli oldu. Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.